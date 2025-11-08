MP के मऊगंज में स्कूल परिसर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किशोरी को आरोपित स्कूल परिसर में जबरन खींचकर ले गए थे, जहां उन्होंने डरा-धमकाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पानी भरने गई थी किशोरी जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम की है। किशोरी अपने घर से बाल्टी लेकर हैंडपंप से पानी भरने के लिए निकली थी। इसी दौरान तीन आरोपित किशोरी को जबरन पकड़कर स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले गए और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और धमकाया।