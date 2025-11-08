MP के मऊगंज में स्कूल परिसर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पानी भरने गई किशोरी को स्कूल परिसर में ले जाकर तीन आरोपियों ने दुष्कर्म किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किशोरी को आरोपित स्कूल परिसर में जबरन खींचकर ले गए थे, जहां उन्होंने डरा-धमकाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए।
पानी भरने गई थी किशोरी
जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम की है। किशोरी अपने घर से बाल्टी लेकर हैंडपंप से पानी भरने के लिए निकली थी। इसी दौरान तीन आरोपित किशोरी को जबरन पकड़कर स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले गए और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और धमकाया।
बाद में किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और रोते-बिलखते हुए स्वजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद स्वजन पीड़िता को साथ लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार को नाबालिग सहित तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि मेडिकल जांच में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज कराए जाएंगे।
