MP में समर्पण करने वाले माओवादी उगल रहे 'लाल हिंसा' के राज, IB ने भी की पड़ताल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 41 दिन में समर्पण करने वाले 13 माओवादियों से बालाघाट पुलिस और इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) उनके अपराधों को लेकर पूछताछ कर रही है। उनसे पुलिस लाइन सभागार में बारी-बारी से पूछताछ की जा रही है।

कराया स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस उनके ठहरने और भोजन का भी खास ध्यान रख रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बालाघाट पुलिस ने माओवादियों को ठंड से राहत देने के लिए गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए हैं। इस बीच, समर्पण करने वाले सभी 13 माओवादियों का पुलिस ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। किसी माओवादी को गंभीर बीमारी नहीं है।

पूछताछ में कर रहे सहयोग बड़े कैडरों के चेहरे पर जहां गंभीरता नजर आ रही है, तो छोटे कैडर समर्पण के बाद खुश हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी माओवादी सामान्य हैं और बदले हुए वातावरण और परिवेश में खुद को लगभग ढाल चुके हैं। पूछताछ में अभी तक किसी माओवादी ने विरोध या असहयोग नहीं किया है। वे पुलिस के हर सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक माओवादी से एक दिन में या दो दिन में दो से तीन बार भी पूछताछ की जा रही है।

दीपक उर्फ सुधाकर व रोहित

इनाम- कुल 43 लाख,

दलम : मलाजखंड,

समर्पण : 11 दिसंबर

29 लाख के इनामी दीपक ने अपने सहयोगी रोहित के साथ समर्पण किया। उस पर भी 14 लाख का इनाम घोषित है। इन्होंने पूछताछ में किरनापुर क्षेत्र के सिरका के जंगल में कैश और हथियारों का डंप छिपाने की जानकारी दी थी। सुरक्षाबलों की सर्चिंग में पुलिस ने 11.57 लाख रुपये नकद और बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस, विस्फोटक, मेडिकल सहित अन्य सामग्री बरामद की हैं। दीपक ने अभी तक किसी घटना में अपने शामिल होने का राज नहीं उगला है, लेकिन पुलिस का अनुमान है कि रूपझर सहित किरनापुर क्षेत्र में हुईं ग्रामीणों की हत्याओं में दीपक का भी हाथ है।