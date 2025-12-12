MP के सिवनी में सहायक गुणवत्ता नियंत्रक 15 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सिवनी जिले के धनौरा विकासखंड मुख्यालय स्थित मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालय के सहायक गुणवत्ता नियंत्रक मुकेश परमार को 15000 रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने यह ट्रैप कार्रवाई की।

शिकायतकर्ता सुरेंद्र जैन ने बताया कि उनका वेयरहाउस नाईपिपरिया गांव में है, जिसे धान खरीदी केंद्र बनाया गया था। जैन के अनुसार, सरकारी वेयरहाउस के सहायक गुणवत्ता नियंत्रक मुकेश परमार की अन्य वेयरहाउस संचालकों से मिलीभगत थी। परमार उनके वेयरहाउस में सुविधाओं के अभाव की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर रहे थे।

जैन ने मुकेश परमार से कमियों को नोटिस जारी कर बताने को कहा था, ताकि वे सुधार कर सकें। हालांकि, परमार ने इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, बाद में वह 15 हजार लेने के लिए मान गया।

सुरेंद्र जैन ने इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी कार्यालय में की। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार को शिकायतकर्ता ने जैसे ही आरोपी को धनौरा स्थित उसके कार्यालय में रिश्वत के 15,000 रुपये थमाए, लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया।