MP के मंडला में बबैहा पुल पर हादसा, चावल से भरा ट्रक नाले में गिरा, SDRF की सर्चिंग के बाद मिली लोकेशन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर मंडला–जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाले के पास बुधवार देररात एक बड़ा हादसा हो गया। चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट गहरे नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक जबलपुर से मंडला की ओर जा रहा था।

तेज रफ्तार के कारण हादसा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल की रेलिंग टूट गई और ट्रक सीधे नाले में समा गया। हादसे के वक्त ट्रक में चालक समेत दो लोग सवार थे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाले में नर्मदा नदी का बैक वाटर भरने से पानी का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, जिससे ट्रक पूरी तरह पानी में डूब गया। बचाव दल ने चलाया रेस्क्यू अभियान

घटना की सूचना मिलते ही SDRF टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा और पानी की गहराई के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह फिर सर्चिंग शुरू की गई, जिसके बाद टीम ने ट्रक का लोकेशन पता लगा लिया है। अब क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है।