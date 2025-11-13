Language
    MP के मंडला में बबैहा पुल पर हादसा, चावल से भरा ट्रक नाले में गिरा, SDRF की सर्चिंग के बाद मिली लोकेशन

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जबलपुर नेशनल हाईवे पर बबैहा नाले के पास एक बड़ा हादसा हुआ। चावल से भरा ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नाले में जा गिरा। तेज रफ्तार के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया। SDRF टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और ट्रक का लोकेशन पता लगाया। तलाशी अभियान जारी है।

    Hero Image

    रेलिंग तोड़कर नाले में जा गिरा ट्रक।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर मंडला–जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाले के पास बुधवार देररात एक बड़ा हादसा हो गया। चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट गहरे नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक जबलपुर से मंडला की ओर जा रहा था।

    तेज रफ्तार के कारण हादसा

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल की रेलिंग टूट गई और ट्रक सीधे नाले में समा गया। हादसे के वक्त ट्रक में चालक समेत दो लोग सवार थे।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाले में नर्मदा नदी का बैक वाटर भरने से पानी का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, जिससे ट्रक पूरी तरह पानी में डूब गया।

    बचाव दल ने चलाया रेस्क्यू अभियान


    घटना की सूचना मिलते ही SDRF टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा और पानी की गहराई के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह फिर सर्चिंग शुरू की गई, जिसके बाद टीम ने ट्रक का लोकेशन पता लगा लिया है। अब क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है।

    एक आशंका यह भी

    हादसे की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक मर्सकोले भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर भी हो सकती है। फिलहाल SDRF और पुलिस की टीम तलाशी अभियान में जुटी है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।