सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर जेवरों से भरा बैग लूट ले गए बदमाश, MP के मंडला में हुई वारदात

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला जिला मुख्यालय से लगे कटरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुरुवार रात एक सराफा कारोबारी के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आयुषी ज्वेलर्स के संचालक आयुष सोनी पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग करते हुए ज्वेलरी बैग छीन लिया और कुछ मिनट में कार से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

चार नकाबपोश बदमाश, 4–5 राउंड फायरिंग जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने करीब 4 से 5 राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली आयुष सोनी के पैर में लगीं जबकि एक गोली कमर के पास से निकल गई। घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी बदमाश नकाबपोश थे और वारदात को अंजाम देने के बाद कार में बैठकर भाग निकले।

लुटेरों ने बैग छीनते समय किया फायर एएसपी शिवकुमार वर्मा ने बताया कि बदमाश विटारा कार से आए थे। दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही आयुष बैग लेकर बाहर निकले, चार लोगों में से तीन दुकान में घुसे और बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर कट्टे से गोली चला दी गई। बैग लूटकर लुटेरे तुरंत कार में बैठकर फरार हो गए।