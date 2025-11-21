Language
    सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर जेवरों से भरा बैग लूट ले गए बदमाश, MP के मंडला में हुई वारदात

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    मंडला जिले के कटरा में आयुषी ज्वेलर्स के मालिक आयुष सोनी पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर ज्वेलरी बैग लूट लिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे आयुष घायल हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश जारी है। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    Hero Image

    सराफा व्यापारी आयुष सोनी से लूट के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला जिला मुख्यालय से लगे कटरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुरुवार रात एक सराफा कारोबारी के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आयुषी ज्वेलर्स के संचालक आयुष सोनी पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग करते हुए ज्वेलरी बैग छीन लिया और कुछ मिनट में कार से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

    चार नकाबपोश बदमाश, 4–5 राउंड फायरिंग

    जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने करीब 4 से 5 राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली आयुष सोनी के पैर में लगीं जबकि एक गोली कमर के पास से निकल गई। घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी बदमाश नकाबपोश थे और वारदात को अंजाम देने के बाद कार में बैठकर भाग निकले।

    लुटेरों ने बैग छीनते समय किया फायर

    एएसपी शिवकुमार वर्मा ने बताया कि बदमाश विटारा कार से आए थे। दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही आयुष बैग लेकर बाहर निकले, चार लोगों में से तीन दुकान में घुसे और बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर कट्टे से गोली चला दी गई। बैग लूटकर लुटेरे तुरंत कार में बैठकर फरार हो गए।

    जिले में नाकेबंदी, पुलिस अलर्ट पर

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी लुटेरे मंकी कैप पहने हुए थे और पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में निपटा कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के सुरागों के आधार पर गैंग की तलाश में जुटी है।