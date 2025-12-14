कटनी में प्रभारी मंत्री गिना रहे थे सरकार की उपलब्धियां, आदिवासी जमीन घोटाले पर सवाल पूछा तो उठकर चल दिए

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी में शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता उस समय अचानक समाप्त हो गई, जब प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से आदिवासियों के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदे जाने के मामले में सवाल किया गया। सवाल सुनते ही मंत्री ने जवाब देने से परहेज करते हुए प्रेसवार्ता समाप्त करने की घोषणा की, सभी का आभार जताया और सभागार से निकल गए।

दरअसल प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री तथा कटनी जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिला सलाहकार समिति की पहली बैठक में शामिल होने कटनी पहुंचे थे। इसी दौरान प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता आयोजित की गई थी।

प्रेसवार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक संजय पाठक, विधायक संदीप जायसवाल, विधायक प्रणय पांडेय और भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी भी मौजूद थे। 1100 हेक्टेयर जमीन खरीद का मामला बना सवाल प्रेसवार्ता के दौरान मीडियाकर्मियों ने प्रदेश में चार आदिवासियों के नाम पर 1100 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदे जाने के मामले को उठाया। यह जमीन कटनी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिलों में होने की बात सामने आई है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने आरोप लगाया है कि विधायक संजय पाठक ने आदिवासियों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू किए जाने के बाद, जिन आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी गई थी, वे कथित तौर पर लापता हो गए हैं।

सवाल पर नहीं मिला जवाब, प्रेसवार्ता समाप्त जैसे ही मीडियाकर्मियों ने इस मामले पर प्रभारी मंत्री से प्रतिक्रिया चाही, उन्होंने किसी भी प्रकार का जवाब देने के बजाय प्रेसवार्ता समाप्त करने का ऐलान कर दिया और सभागार से चले गए। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

गिना रहे थे सरकार की उपलब्धियां प्रेसवार्ता के शुरुआती हिस्से में प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वर्ष 2023 से अब तक डॉ. मोहन यादव सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ नया इको-सिस्टम तैयार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश को रोजगार प्रदाता राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लाड़ली बहना योजना, मातृ वंदना योजना, महिला उद्यमिता और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।