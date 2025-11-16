कटनी में डबल मर्डर... बेटे ने पिता व सौतेली मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के कटनी जिले में बड़वारा थाना क्षेत्र के निगहरा व सुनहरा गांव के बीच खेत में रखवाली करने वाले पति पत्नी की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिता और सौतेली मां की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। इस नृशंस वारदात का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक बिजोरी गांव निवासी लल्लू राम कुशवाहा 40 साल अपनी पत्नी प्रभा कुशवाहा 35 साल व पुत्री रश्मि 13 साल के साथ निगरहा व सुनहरा गांव के बीच संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली करता था। परिवार खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को पति-पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी।