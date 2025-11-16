कटनी में डबल मर्डर... बेटे ने पिता व सौतेली मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में खेत में रखवाली कर रहे दंपती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। दंपती खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे। घटना के समय उनकी बेटी कमरे में सो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के कटनी जिले में बड़वारा थाना क्षेत्र के निगहरा व सुनहरा गांव के बीच खेत में रखवाली करने वाले पति पत्नी की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिता और सौतेली मां की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। इस नृशंस वारदात का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
जानकारी के मुताबिक बिजोरी गांव निवासी लल्लू राम कुशवाहा 40 साल अपनी पत्नी प्रभा कुशवाहा 35 साल व पुत्री रश्मि 13 साल के साथ निगरहा व सुनहरा गांव के बीच संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली करता था। परिवार खेत में बने कच्चे मकान में रहते थे। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को पति-पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
सुबह लोगों ने दोनों के शव खेत के मकान में रक्तरंजित मिले थे। जिसके बाद सनसनी फैल गई थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विशेषज्ञों से घटना स्थल की जांच कराते हुए हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जब यह वारदात हुई, उस वक्त मृतक दंपती की बेटी भी अंदर कमरे में सो रही थी, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी।
