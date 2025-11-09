कटनी में अनियंत्रित कार ऑटो से टकराई, रेलिंग तोड़ तालाब में समाई; दो युवकों की मौत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के कटनी जिले में कुठला थाना क्षेत्र के बिलहरी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे खड़े एक ऑटो से टकराई और इसके बाद सड़क से उछलकर रेलिंग तोड़ते हुए लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई।

कार से घूमने निकले थे दोस्त जानकारी के अनुसार बिलहरी निवासी विकास तिवारी पिता विनोद तिवारी, 27 साल पुणे में काम करता था और एक माह पहले उसने कार खरीदी थी। युवक बिलहरी अपने घर आया था और शनिवार को साथी प्रशांत नायक पिता प्रकाश नायक, 28 साल, अभिषेक चौरसिया पिता नारायण चौरसिया, 26 साल, अमन ताम्रकार पिता मुकेश ताम्रकार 26 साल के साथ रात को कार से कटनी आया था।

लौटते वक्त हुआ हादसा रात 11 बजे के लगभग चारों कार से वापस घर लौट रहे थे। बिलहरी लक्ष्मण सागर तालाब के पास पहुंचते ही उनकी कार बेकाबू होकर पहले ऑटो से टकराई और फिर रेलिंग तोड़ते हुए तालाब में गिर गई। कार सवार अभिषेक ने अपने साथ पीछे बैठे अमन ताम्रकार को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल लिया और अन्य दो को बचाने का प्रयास किया लेकिन कार के दरवाजे लॉक थे। जिसके चलते वह अपने दोनों दोस्तों को नहीं बचा पाया।

बुलानी पड़ी क्रेन इस बीच शोर शराबा सुनकर ग्रामीण घरों से निकल आये और नजदीक ही बिलहरी पुलिस चौकी को सूचना दी। मौके पर कुठला थाना प्रभारी राजेन्द्र मिश्रा, चौकी प्रभारी सुयश पांडे बल के साथ पहुंच गए। क्रेन की मदद से तीन घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। दोनों युवकों को बाहर निकालते हुए उनको जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।