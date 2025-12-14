Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटनी में महानदी के घाट पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, हाथ-पैर रस्सी से बंधे; हत्या की आशंका

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र में सिघनपुरी गांव के पास महानदी के गुडेहा घाट पर एक युवक का शव मिला। युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे, जिससे हत् ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सिघनपुरी गांव के पास महानदी के गुडेहा घाट पर एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे प्रथमदृष्टया हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नदी में उतराता दिखा शव, जुटी भीड़

    जानकारी के अनुसार रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने गुडेहा घाट के पास महानदी में एक शव को उतराते हुए देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जहां युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे पाए गए। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

    हत्या कर शव फेंकने की आशंका

    शव की स्थिति और हाथ-पैर बंधे होने के कारण पुलिस को आशंका है कि युवक की कहीं और हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को महानदी में फेंका गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी भी खंगाल रही है।

    वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी को मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

    पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ भेजकर पोस्टमार्टम कराया है। एएसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि प्रथमदृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक की पहचान और आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।