कटनी में महानदी के घाट पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, हाथ-पैर रस्सी से बंधे; हत्या की आशंका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सिघनपुरी गांव के पास महानदी के गुडेहा घाट पर एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे प्रथमदृष्टया हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नदी में उतराता दिखा शव, जुटी भीड़ जानकारी के अनुसार रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने गुडेहा घाट के पास महानदी में एक शव को उतराते हुए देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जहां युवक के हाथ-पैर रस्सी से बंधे पाए गए। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

हत्या कर शव फेंकने की आशंका शव की स्थिति और हाथ-पैर बंधे होने के कारण पुलिस को आशंका है कि युवक की कहीं और हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को महानदी में फेंका गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी भी खंगाल रही है।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी को मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।