    कटनी ATM लूटकांड : एक आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मशीन जंगल से बरामद, 11 लाख रुपये कैश गायब

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र में एटीएम काटने वाले गिरोह के एक सदस्य को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने कटनी, गुना व जबलपुर में भी प्रयास क ...और पढ़ें

    जंगल में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली एटीएम।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र में आटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) को काटकर ले जाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के पांच सदस्य अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। इस गिरोह ने कटनी के साथ गुना व जबलपुर में भी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया था।

    पुलिस ने जिले के कैलवारा खुर्द के जंगल के पास फेंकी गई खाली एटीएम व वाहन को जब्त किया है। एटीएम से चुराई गए 11 लाख रुपये नकदी नहीं मिल पाए हैं। पुलिस की एक टीम उप्र में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपित को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है।

    एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर की रात माधवनगर थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित महाराष्ट्र बैंक के बगल में लगे एटीएम को बदमाश काटकर पिकअप में लादकर ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें आरोपित एटीएम ले जाते दिखे। बाद में यह पिकअप वाहन ट्रांसपोर्ट नगर कुठला के पास लावारिस हालत में मिला था।

    एसपी ने बताया कि गुना और जबलपुर में भी इसी गिरोह ने एटीएम लूटने का प्रयास किया था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को गिरोह के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस उप्र के मेरठ पहुंची। गिरोह के सदस्य आरिफ उर्फ बाटू (35) पुत्र मोमिन खान निवासी काली नदी के किनारे रसूलपुर, औरंगाबाद, थाना भावनपुर, मेरठ उप्र को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की।

    उसने अपने साथी इंतजार उर्फ काला मलाहा निवासी शाहपुर जिला सहारनपुर उप्र, मो. यामीन निवासी हर्रा खेवई, मेरठ, इनाम निवासी शाहपुर, थाना गंगोह, सहारनपुर, एहसान व मुकीम के साथ मिलकर लूट को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसके साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।