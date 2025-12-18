जबलपुर : रिश्वत कांड में आरोपी GST के असिस्टेंट कमिश्नर व इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश, CBI ने मांगी रिमांड

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इस्पेक्टर सचिन कांत खरे को गुरुवार की शाम को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट से सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपितों की रिमांड मांगी।

बता दे कि बुधवार रात सीबीआई की टीम ने ग्वारीघाट स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में होटल कारोबारी विवेक त्रिपाठी की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान सुपरिटेंडेंट मुकेश बर्मन मौके से फरार हो गए, जबकि विवेक वर्मा और सचिन कांत खरे को सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।