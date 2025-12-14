IIITDM के दीक्षांत समारोह में 'काला चश्मा' पर भड़के डीन, मंच से उतरे, डायरेक्टर ने पद से हटाया

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान (IIITDM) के 13वें दीक्षांत समारोह में मंच पर एक हल्का-फुल्का पल विवाद की वजह बन गया। पदक वितरण के दौरान छात्रों द्वारा डायरेक्टर को पहनाया गया ‘काला चश्मा’ डीन एकेडमिक को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मंच से ही कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी।

उनके इस कृत्य को अनुशासनहीनता मानते हुए डायरेक्टर प्रो. बीके सिंह ने सख्त कदम उठाया और डीन एकेडमिक प्रो. विजय कुमार गुप्ता को पद से हटा दिया। 11 दिसंबर को हुआ था दीक्षांत समारोह गुरुवार, 11 दिसंबर को संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित इस दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर थे। समारोह में बीटेक, एमटेक और पीएचडी के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही थीं।

तस्वीर के लिए पहना काला चश्मा पदक ग्रहण के दौरान एक विद्यार्थी ने डायरेक्टर प्रो. बीके सिंह से काला चश्मा पहनने का आग्रह किया। माहौल को सहज रखते हुए डायरेक्टर ने इसे स्वीकार कर लिया और छात्र के साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

डीन ने बताया गरिमा के खिलाफ यह दृश्य मंच पर बैठे डीन एकेडमिक प्रो. विजय कुमार गुप्ता को अखर गया। उन्होंने माइक संभालते हुए इसे समारोह की गरिमा के विपरीत बताया और वहीं से कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, वे मंच छोड़कर सामने रखी कुर्सी पर जा बैठे।