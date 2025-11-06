MP के कटंगी में घर में मिले पति-पत्नी के खून से लथपथ शव, धारदार हथियार से रेता गला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के कटंगी में गुरुवार सुबह एक घर में पति-पत्नी की खून से सनी लाश मिलने से हडकंप मच गया। दोनों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। गुरुवार सुबह कटंगी के वार्ड क्रमांक दो में एक घर से रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला की लाशें मिली है। घटना की जानकारी मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

घटना के बाद से इलाके से दहशत का माहौल है। सभी के बीच यह चर्चा है कि आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की पड़ता शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी जांच करने के लिए पहुंच रही है।

अकेले रहते थे दंपती जानकारी के अनुसार रमेश पिता चैतराम हाके (65 वर्ष) और उनकी पत्नी पुष्पकला (58 वर्ष) वर्ष घर में अकेले रहते थे। हाके दंपती के सुनील और योगेश दो पुत्र है। वे दोनों नागपुर में रहते हैं। रमेश पहले तहसीलदार का ड्राइवर था, जो सेवानिवृत्ति के बाद आराम की जिंदगी गुजार रहा था।

ताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था। आवाज देने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो उसे अनहोनी की आशंका हुई। उसने पड़ोसी को बताया। पड़ोसी जब घर के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। हाके दंपती के शव खून से लथपथ पड़े थे। महिला की लाश किचन में और पति की शव बेडरूम में मिला। पड़ोसी ने तुरंत मृतक के बेटों को फोन पर घटना की सूचना दी और पुलिस को भी खबर की।

घटनास्थल को सीज किया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को सीज कर दिया है और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। साथ ही बालाघाट से डॉग स्क्वाड सहित फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। हत्या किसने और क्यों की, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा।