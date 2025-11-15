MP के सिवनी में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल, एसडीओ, चार रेंजर समेत 16 वन कर्मियों पर एफआइआर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के वन विकास निगम (बरघाट प्रोजेक्ट) स्थित बहरई जंगल में सड़क किनारे बने 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने पर एसडीओ, चार रेंजर समेत वन विभाग के 16 कर्मचारियों व चौकीदार पर बरघाट पुलिस ने शुक्रवार देर रात एफआइआर दर्ज की।

निलंबन का भेजा प्रस्ताव इसके बाद मंडल प्रबंधक डेविड चनाप ने उपसंभागीय प्रबंधक अनिल कुमार क्षत्रिय, कार्यवाहक परियोजना क्षेत्रपाल रवि गेडाम व दिनेश झारिया को निलंबित करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर को भेजा है। विभागीय जांच प्रारंभ करने की संस्तुति भी की गई है। मंडल प्रबंधक ने क्षेत्र के वानिकी कार्यों में लगे श्रमिक वाहिद खान, असीम खान व जावेद खान को तत्काल बहरई परिक्षेत्र से हटा दिया है।

समझाने पहुंचा था वन अमला, हुआ विवाद क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक ब्रजेंद्र झा ने बताया कि वन विभाग का अमला बहरई जंगल में बालाघाट-सिवनी मार्ग के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण कराए जाने पर मंदिर के पुजारी व अन्य भक्तों को समझाने गया था। इसी दौरान वहां विवाद हो गया। वन विभाग ने इस कार्रवाई की जानकारी न तो राजस्व विभाग को दी और न ही पुलिस को।