Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के सिवनी में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल, एसडीओ, चार रेंजर समेत 16 वन कर्मियों पर एफआइआर

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वन विभाग के कर्मचारियों पर हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद एसडीओ और चार रेंजरों समेत 16 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वन विभाग का कहना है कि वे मंदिर में अवैध निर्माण को लेकर समझाने गए थे, जिसके बाद विवाद हुआ। इस घटना के बाद कई कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के वन विकास निगम (बरघाट प्रोजेक्ट) स्थित बहरई जंगल में सड़क किनारे बने 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने पर एसडीओ, चार रेंजर समेत वन विभाग के 16 कर्मचारियों व चौकीदार पर बरघाट पुलिस ने शुक्रवार देर रात एफआइआर दर्ज की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निलंबन का भेजा प्रस्ताव

    इसके बाद मंडल प्रबंधक डेविड चनाप ने उपसंभागीय प्रबंधक अनिल कुमार क्षत्रिय, कार्यवाहक परियोजना क्षेत्रपाल रवि गेडाम व दिनेश झारिया को निलंबित करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर को भेजा है। विभागीय जांच प्रारंभ करने की संस्तुति भी की गई है। मंडल प्रबंधक ने क्षेत्र के वानिकी कार्यों में लगे श्रमिक वाहिद खान, असीम खान व जावेद खान को तत्काल बहरई परिक्षेत्र से हटा दिया है।

    समझाने पहुंचा था वन अमला, हुआ विवाद

    क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक ब्रजेंद्र झा ने बताया कि वन विभाग का अमला बहरई जंगल में बालाघाट-सिवनी मार्ग के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण कराए जाने पर मंदिर के पुजारी व अन्य भक्तों को समझाने गया था। इसी दौरान वहां विवाद हो गया। वन विभाग ने इस कार्रवाई की जानकारी न तो राजस्व विभाग को दी और न ही पुलिस को।

    इस दौरान टीन शेड, सोलर पैनल तोड़ दिया। आरोप हैं कि मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर मंदिर के घंटे, पूजन सामग्री, दान पेटी, कलश को क्षति पहुंचाकर जब्त करने का प्रयास किया गया। इस दौरान गालीगलौच भी की। राजस्व अधिकारियों के साथ बरघाट थाना प्रभारी मोहनीश सिंह बैस, विधायक कमल मर्सकोले ने ग्रामीणों व हिंदूवादी संगठनों को शांत कराने का प्रयास किया। बरघाट के रंजित धुर्वे व पुजारी जटाशंकर पांडे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।