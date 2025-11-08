छिंदवाड़ा में कंबल वाले बाबा की पोल खुली, स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कंबल ओढ़ाकर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा गणेश यादव के शिविर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। बिना अनुमति इलाज करने और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में चूर्ण व तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बाबा मरीजों को महंगे दामों पर चूर्ण और तेल बेच रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने उसे चेतावनी दी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कंबल ओढ़ाकर बीमारी ठीक कर देने का दावा करने वाले एक ढोंगी बाबा पर स्वास्थ्य विभाग ने शिंकजा कसा है। कंबल वाले बाबा के नाम से चर्चित गणेश यादव के चंदनगांव स्थित शिविर पर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। यह छापामार कार्रवाई बाबा द्वारा कथित रूप से अंधविश्वास फैलाने और बिना परमिशन के इलाज के नाम पर सामग्री बेचने के आरोप में की गई है।
बाबा को दी चेतावनी
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से मरीजों में वितरण के लिए रखे चूर्ण व तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अंधविश्वास फैलाने और बिना योग्यता व अनुमति के लोगों का इलाज करने के मामले में उसे चेतावनी दी गई है। यह पूरा शिविर बिना किसी आधिकारिक परमिशन के चलाया जा रहा था, जिससे यह अंधविश्वास का खेल माना जा रहा है।
महंगे दाम में बेच रहा था तेल-चूर्ण
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पाया कि बाबा जहां कंबल ओढ़ाकर लोगों की बीमारी दूर करने का दावा कर रहा था, वहीं मरीजों को चूर्ण का डिब्बा और तेल भी दिया जा रहा था। यह चूर्ण और तेल 1200 रुपये में बेचा जा रहा था। सीएमएचओ नरेश गोन्नाने ने बताया कि चूर्ण व तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
कंबल से बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले बाबा गणेश यादव के शिविर की लंबे समय से चर्चा थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।