Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेलमेट जांच के दौरान एसपी पर भड़के पूर्व विधायक: बोले – मुझे कानून मत सिखाओ, कट गया 2300 रुपये का चालान

    By Yogesh GautamEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बालाघाट में सड़क सुरक्षा जांच के दौरान परसवाड़ा के पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे बिना हेलमेट के पकड़े गए। एसपी आदित्य मिश्रा द्वारा रोके जाने पर उन्होंने बहस की और खुद को जनप्रतिनिधि बताकर रौब जमाने की कोशिश की। पुलिस ने उनकी बाइक जब्त कर 2300 रुपये का चालान काटा। एसपी ने कहा कि कानून सबके लिए समान है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा से बहस करते पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे (दायें)।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के दौरान शनिवार को एक अप्रत्याशित घटना सामने आई, जब परसवाड़ा के पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे रोके जाने पर एसपी आदित्य मिश्रा से सड़क पर बहस करने लगे। मामला उस समय का है जब एसपी खुद शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों के पालन की निगरानी कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजघाट चौक पर एसपी ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे पूर्व विधायक को रोककर पूछा कि उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना। इस पर मुंजारे भड़क उठे और कहा कि मुझे कानून मत सिखाओ, मैं पूर्व विधायक हूं। उन्होंने खुद को जनप्रतिनिधि बताते हुए पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश की। जब एसपी ने ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी प्रूफ मांगा, तो पूर्व विधायक ने तंज कसते हुए कहा, 'मेरी गाड़ी, चोरी की गाड़ी है। मैंने कहां से चोरी की है, पता कर लो।'

    पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक को यातायात थाने में जब्त कर लिया और 2300 रुपये का चालान काटा। चालान राशि जमा करने के बाद ही वाहन वापस किया गया।

    एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता जनता की सुरक्षा के लिए लागू की गई है, और अधिकांश लोगों ने नियमों का पालन कर सराहनीय सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि।

    जानकारी के अनुसार, उमाशंकर मुंजारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के छोटे भाई और बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे के देवर हैं।