स्पेशल ट्रेन में CRPF महिला जवान की राइफल मैगजीन चोरी! 24 घंटे में तीन चोर गिरफ्तार, 35 कारतूस बरामद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रहीं CRPF की महिला जवान की राइफल की दो मैगजीन कटनी स्टेशन आउटर पर चोरी होने का मामला सुलझ गया है। जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 24 घंटे के भीतर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीन फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पकड़े गए आरोपितों के पास से 35 कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि पांच कारतूस अभी भी गायब हैं।

घटना 21 नवंबर की रात उस समय हुई, जब इलेक्शन ड्यूटी स्पेशल ट्रेन लमतरा और आधारकाप के बीच आउटर पर कुछ देर के लिए रुकी। इसी दौरान CRPF महिला बटालियन की जवान अस्वार प्रतिज्ञा सुधाकर और उनकी साथी हिरल बेन की सीट पर रखे मैगजीन पाउच बदमाशों ने चुरा लिए, जिनमें कुल 40 कारतूस थे। कटनी स्टेशन पहुंचते ही चोरी का पता लगा और महिला जवानों ने तुरंत जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई। एएसपी रेल भावना मरावी, डीएसपी अंकिता सुल्या, आरपीएफ डिप्टी कमांडेंट बीपी कुशवाहा और सीएसपी नेहा पच्चीसिया के नेतृत्व में टीम ने लगातार सर्चिंग की। आउटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और घटनास्थल के पास खाली मैगजीन पाउच बरामद हुए।

जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आधारकाप इलाके के अपराधियों पर फोकस किया। संदिग्धों की पहचान के बाद अजय उर्फ अजना निषाद, अजय उर्फ अज्जू निषाद और लकी निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली। उनके तीन अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।