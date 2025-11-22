Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटनी में स्पेशल ट्रेन से महिला सीआरपीएफ दल की गोलियों से भरी दो मैगजीन चोरी, बिहार चुनाव से लौटते वक्त घटना

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:29 PM (IST)

    बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन की सुरक्षा में चूक हुई। कटनी स्टेशन के पास ट्रेन से दो भरी मैगजीन चोरी हो गईं, जिनमें 40 गोलियां थीं। पुलिस ने मैगजीन बरामद कर ली हैं और चोरों की तलाश जारी है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेलवे ट्रैक के किनारे मिला खाली मैगजीन। (सौजन्य- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों में घिर गई, जब स्पेशल ट्रेन से दो लोडेड मैगजीन चोरी होने का मामला सामने आया। घटना कटनी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे हुई। स्पेशल ट्रेन उस वक्त आउटर में कटनी-लमतरा और आधारकाप सेक्शन के बीच खड़ी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही जीआरपी और सिटी पुलिस सक्रिय हुई और आधारकाप लाइन के पास झाड़ियों में सर्चिंग की। तलाशी में दोनों मैगजीन तो मिल गईं, लेकिन उनमें भरी करीब 40 गोलियां गायब थीं। यह मैगजीन बटालियन-E240 की दो महिला कर्मियों की राइफल से संबंधित थीं।

    सीआरपीएफ दल काचीगुड़ा (हैदराबाद) की ओर लौट रहा था। दल की सदस्य अस्वार प्रतिज्ञा सुधाकर ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि चोरों का सुराग लगाने के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है।