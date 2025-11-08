Language
    MP में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को फोन पर मिली धमकी, आरोपित का सुराग नहीं

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर गाली-गलौज और धमकी दी। घटना तब हुई, जब विधायक छिंदवाड़ा से रीवा लौट रहे थे। आरोपित ने रीवा के एक मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल कॉलर की पहचान करने में जुटी है।

    डिजिटल न्यूज, जबलपुर। रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौज की और उन्हें धमकाया। घटना गत 5 अक्टूबर की बताई गई है, जब विधायक छिंदवाड़ा से रीवा लौट रहे थे। विधायक के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताया और रीवा के एक स्थानीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

    विधायक ने चोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला शून्य पर दर्ज कर छिंदवाड़ा के बटकाखा थाने को ट्रांसफर किया। साइबर सेल अज्ञात कॉलर की पहचान में जुटी है।

    विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि का अपमान सहन नहीं किया जा सकता, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चोरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा बताया कि घटना स्थल छिंदवाड़ा में है, इसलिए जांच वहीं होगी। साइबर टीम लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, डिवाइस आईडी ट्रैक कर रही है।

    काम के सिलसिले में गए थे छिंदवाड़ा

    दूरभाष पर बातचीत करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि उनके कंपनी को छिंदवाड़ा जिले में सड़क निर्माण कार्य का काम मिला हुआ है। उक्त निर्माण कार्य देखने के लिए छिंदवाड़ा गए हुए थे। 5 अक्टूबर को रीवा लौटते समय जब उनके मोबाइल पर फोन आया तो सामने वाले व्यक्ति ने पहले तो उनसे रीवा जिले के मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।

    जब उन्होंने फोन रखने के लिए उससे कहा। इसके बाद पुनः उसने फोन लगाकर न केवल विधायक के साथ गाली-गलौज किया बल्कि उनके साथ मारपीट करने की धमकी भी दी। हालांकि पूरी मामले में पुलिस ने शिकायत पत्र लेकर मामले को जांच के लिए छिंदवाड़ा भेज दिया है।