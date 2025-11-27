Language
    छिंदवाड़ा के सिविल अस्पताल में घोर लापरवाही : प्रसव के बाद महिला के शरीर में छूटा कपड़ा, संक्रमण से हालत नाजुक

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    छिंदवाड़ा के परासिया में सिविल अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान महिला के शरीर में कपड़ा छूट गया, जिससे संक्रमण फैल गया और हालत नाज़ुक हो गई। परिवार ने प्रसव के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद दो नर्सों को नोटिस जारी किया गया है और जाँच के आदेश दिए गए हैं। समय पर इलाज से जच्चा-बच्चा की स्थिति स्थिर है।

    प्रसव के दौरान महिला के पेट में छूटा कपड़ा (इनसेट में)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामले के बाद एक बार फिर छिंदवाड़ा जिले के परासिया में स्वास्थ्य सेवाओं की खामियां खुलकर सामने आई हैं। चांदामेटा स्थित सिविल अस्पताल में एक महिला के प्रसव के दौरान डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ इतनी गंभीर लापरवाही कर बैठे कि प्रसूता के शरीर के भीतर कपड़ा ही छोड़ दिया गया। संक्रमण तेजी से फैलने के चलते महिला की हालत बिगड़कर बेहद नाजुक हो गई।

    महिला को तुरंत छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को माइनर ऑपरेशन कर कपड़ा निकाला गया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से जच्चा-बच्चा की स्थिति अब स्थिर है।

    पति का आरोप, डिलीवरी के लिए मांगे चार हजार रुपये

    परासिया के ग्राम इटावा निवासी कैलाश साहू ने बताया कि उनकी पत्नी को एक सप्ताह पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसव के लिए उनसे 4,000 रुपये लिए गए। अस्पताल से छुट्टी के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, शरीर में सूजन, तेज संक्रमण और खून से बदबू आने लगी।

    इसके बाद स्वजन महिला को छिंदवाड़ा की निजी चिकित्सक डॉ. कंचन दुबे के पास ले गए। जांच के दौरान महिला के शरीर में कपड़ा छूट जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद माइनर ऑपरेशन कर महिला के प्राइवेट पार्ट से कपड़ा निकाला गया। उन्होंने बताया कि संक्रमण तेजी से फैल रहा था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी।

    दो नर्सों को नोटिस जारी

    पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर लापरवाही मानते हुए दो नर्सों को नोटिस जारी किया है।

    महिला की डिलीवरी के बाद लापरवाही हुई है। ड्यूटी पर मौजूद दो नर्सों संतोषी खरे और नीलम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच के आदेश दिए हैं।

    - डा. रेणुका सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर