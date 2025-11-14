हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा से जुड़ा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सैलानियों के लिए कान्हा, चित्रकूट, मैहर पहुंचना होगा आसान

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के उमरिया जिले में पीएम श्री हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस सेवा के शुरू होने से अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों का सफर आसान हो जाएगा। उमरिया आने वाले पर्यटकों को कान्हा, मैहर, चित्रकूट और जबलपुर जैसे प्रमुख पर्यटन भी पहुंचना आसान होगा। यह कदम जिले में पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं को गति देने वाला माना जा रहा है।

इस मौके पर विधायक मीना सिंह ने कहा कि यह सुविधा उमरिया के विकास, पर्यटन विस्तार और त्वरित आवागमन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को धन्यवाद दिया।