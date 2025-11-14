हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा से जुड़ा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सैलानियों के लिए कान्हा, चित्रकूट, मैहर पहुंचना होगा आसान
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू होने से पर्यटकों को कान्हा, चित्रकूट और मैहर जैसे स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के उमरिया जिले में पीएम श्री हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस सेवा के शुरू होने से अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों का सफर आसान हो जाएगा। उमरिया आने वाले पर्यटकों को कान्हा, मैहर, चित्रकूट और जबलपुर जैसे प्रमुख पर्यटन भी पहुंचना आसान होगा। यह कदम जिले में पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं को गति देने वाला माना जा रहा है।
इस मौके पर विधायक मीना सिंह ने कहा कि यह सुविधा उमरिया के विकास, पर्यटन विस्तार और त्वरित आवागमन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने हेलीकाप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को धन्यवाद दिया।
पीएम श्री हेलीकाप्टर सेवा के प्रबंधक सूर्या चौड़े ने इस मौके पर बताया कि पर्यटकों के लिए यह सेवा सप्ताह में चार दिन उपलब्ध होगी। सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड, पुलिस और डाक्टरों की टीम भी यहां तैनात रहेगी। हेलिकॉप्टर के साथ चार्टर्ड सेवा भी उपलब्ध है, जिससे पर्यटक जबलपुर, मैहर और कान्हा, अमरकंटक भी आ-जा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।