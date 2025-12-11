बालाघाट में धार्मिक अपमान की शर्मनाक हरकत, शिवलिंग पर चढ़ाई चिकन ग्रेवी, आरोपी की तलाश तेज

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बालाघाट में एक बार फिर धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली घिनौनी हरकत सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्रा में स्थापित शिवलिंग पर एक व्यक्ति द्वारा चिकन की ग्रेवी डालने का मामला उजागर हुआ है। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

बोतल में लाई चिकन ग्रेवी, शिवलिंग पर उड़ेली सूत्रों के अनुसार, कुछ लोग वनस्पति उद्यान में पार्टी मनाने आए थे। इन्हीं में से एक शख्स बोतल में भरी चिकन ग्रेवी लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा। पहले उसने जलाभिषेक के लिए रखी मटकी में ग्रेवी उड़ेली, फिर पूरी बोतल शिवलिंग पर उंडेलकर मौके से फरार हो गया।

घटना से भड़के ग्रामीण गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, तो गांव में नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि यह कृत्य सनातन धर्म के खिलाफ दुर्भावना से किया गया है। घटना से आहत ग्रामीण गजानंद पटले ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धार्मिक भावना आहत करने की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस कोतवाली थाना प्रभारी कामेश कुमार धुमकेति के अनुसार, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज खंगाल रही है, और कुछ सुराग हाथ लगे हैं। उम्मीद है कि आरोपी जल्द पकड़ लिया जाएगा।