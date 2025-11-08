Language
    बालाघाट में तेज रफ्तार आटो पलटा, एक दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    बालाघाट में आंबेडकर चौक पर एक तेज रफ्तार ऑटो पलटने से एक दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया और ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। घायल बच्चे सीएम राइज स्कूल के हैं। हादसे का कारण तेज रफ्तार और क्षमता से अधिक सवारियां बताई जा रही है।

    अस्पताल में उपचाररत घायल बच्चे।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बालाघाट जिला मुख्यालय के आंबेडकर चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया,जब स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक तेज रफ़्तार आटो अचानक पलट गया। ऑटो पलटने से आटो में सवार एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। जबकि उसी आटो में सवार चार बच्चे स्वस्थ बताए गए हैं। घटना शनिवार सुबह की है।

    दुर्घटना के तुरंत बाद अंबेडकर चौक में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुची कोतवाली पुलिस ने हादसे में घायल सभी बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 11 बच्चों का उपचार चल रहा है, तो वही 4 से 5 बच्चों को मामूली चोट आने पर उन्हें स्कूल पहुंचा दिया है। उधर हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है।

    सीएम राइज स्कूल के हैं बच्चे

    इस सड़क हादसे में घायल सभी बच्चे सीएम राइज स्कूल के बताए गए हैं।सभी बच्चे सरेखा कोसमी और शहरी क्षेत्र के निवासी हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर सीएसपी वैशाली सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। उधर पुलिस ने आटो को जब्त कर ग्राम नैतरा निवासी आटो चालक 50 वर्षीय रमेश पिता शंकर नगपुर को अभिरक्षा में लेकर, हादसे के संदर्भ में पूछताछ शुरू कर दी है।

    नियम विरुद्ध अधिक सवारियां

    हादसा क्यों और कैसे हुआ फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस हादसे की वजह नियम विरुद्ध अधिक सवारी भरना और तेज रफ्तार में आटो चलाना बताई जा रही है। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि आटो चालक नियम अनुसार आटो का संचालन नहीं कर रहे हैं, जहां नियम विरुद्ध क्षमता से अधिक सवारियां भरी जा रही है,तो वहीं आटो में अधिक संख्या में स्कूली बच्चे बैठाए जा रहे हैं।