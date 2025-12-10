MP के अनूपपुर में सोते समय किसान और नौकरानी की नृशंस हत्या, जानलेवा हमले में पत्नी भी घायल
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लखनपुर गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक किसान और उसकी नौकरानी की हत्या कर दी, जबकि किसान की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के अनूपपुर में कोतवाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लखनपुर में अज्ञात हमलावरों ने दो लोगों की नृशंस हत्या कर दी। मृतकों में मकान मालिक किसान और घर पर मजदूर एक महिला शामिल हैं। अज्ञात द्वारा मृतक की पत्नी को भी जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। यह वारदात मंगलवार- बुधवार दरमियानी की रात की है।
घटना का पता उस समय चला जब मृतक का बेटा बुधवार की सुबह घर पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। घायल महिला को उपचार के लिए शहडोल के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात लखनपुर निवासी राजेंद्र पटेल (42) अपनी पत्नी रूपा पटेल (38) के साथ घर के बरामदे में सो रहा था। पास में ही उनके घर में काम करने वाली मालाडीह जैतहरी निवासी सीमा बैगा (25) वर्ष भी सो रही थी। राजेंद्र का आठ वर्षीय बेटा आयुष दूसरे कमरे में था।
राजेंद्र का बड़ा बेटा आलोक देररात ट्रैक्टर लेकर खेत की जोताई करने गया था। सुबह करीब छह बजे जब वह घर वापस लौटा तो उसने राजेंद्र और सीमा बैगा के लहुलुहान शव देखे, जबकि रूपा बुरी तरह से घायल पड़ी मिलीं। आलोक ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी।
एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि राजेंद्र और सीमा के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। सीमा के सिर को किसी भारी चीज से कुचला भी गया है। राजेंद्र की पत्नी रूपा पर भी धारदार हथियार से वार किया गया है।
