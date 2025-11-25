Language
    स्कूली बच्चों ने AI से बनाई प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर, चार निलंबित, विरोध में छात्र-छात्राओं ने किया चक्काजाम

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:56 PM (IST)

    मंडला के एक स्कूल में, कुछ छात्रों ने AI का उपयोग करके प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। प्राचार्य ने चार छात्रों को निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जबकि प्राचार्य ने छात्रों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और जांच शुरू कर दी है।

    स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला के निवास में आईटीआई वार्ड में संचालित सांदीपनि स्कूल के कुछ छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता के आरोप में चार छात्रों को निलंबित कर दिया है।

    इसके विरोध में मंगलवार को छात्र-छात्राओं ने निवास-मंडला मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कुछ छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। प्राचार्य उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वहीं प्राचार्य का कहना है कि कुछ छात्र सबको भड़का रहे हैं।

    छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल के प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया को हटाने की मांग कर नारेबाजी की। चक्काजाम की सूचना मिलते ही निवास पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझाकर सड़क से हटाया, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के सामने धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्र-छात्राओं से लिखित शिकायत लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    गौरतलब है कि स्कूल में 902 छात्र छात्राएं अध्यनरत है। प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया का कहना है इनमें से 40 से 50 छात्र-छात्राओं की शिकायत आती है, जिसकी सूचना अभिभावकों को भी दी है। ये कभी गुटका खाकर यहां-वहां थूकते हैं तो दरवाजे तोड़ने, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकतें भी करते हैं।

    प्राचार्य का कहना है कि इन छात्रों ने एआइ से एडिट मेरी फोटो वाट्सएप में बहुप्रसारित की है। इसकी शिकायत सात नवंबर को निवास थाने में की गई है। छात्रों ने इसके लिए लिखित में माफी भी मांगी है।