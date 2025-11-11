Language
    ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने गिरफ्तारी वारंट को हाईकोर्ट में दी चुनौती, यह है मामला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला 2020 में कोलकाता में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को 'गुंडा' कहा था। अदालत ने उनकी गैरहाजिरी के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ अभिषेक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

    मप्र हाईकोर्ट, जबलपुर।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था।

    चार साल पहले लगाया था केस

    इस टिप्पणी को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट में एक मई 2021 से चल रही है। हालांकि, बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी पेशी में अदालत में हाजिर नहीं हुए।

    कोर्ट ने जारी किया था वारंट

    गैरहाजिरी को गंभीर मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने उनके खिलाफ 11 और 26 अगस्त 2025 की तारीखों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।अभिषेक बनर्जी ने इसी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में अंतरिम राहत को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है और आदेश सुरक्षित रख लिया है।