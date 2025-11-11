ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने गिरफ्तारी वारंट को हाईकोर्ट में दी चुनौती, यह है मामला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था।

चार साल पहले लगाया था केस इस टिप्पणी को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट में एक मई 2021 से चल रही है। हालांकि, बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी पेशी में अदालत में हाजिर नहीं हुए।