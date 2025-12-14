Language
    दमोह में दिल दहला देने वाला हादसा : चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, चार माह का मासूम जिंदा जला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के दमोह में एक दिल दहला देने वाली घटना में, चूल्हे की चिंगारी से एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें चार माह के एक मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौ ...और पढ़ें

    घटनास्थल का मुआयना करती पुलिस टीम व अधिकारी।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बांसातारखेड़ा स्थित चिथरयाऊ टोला में खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से चार महीने के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना शनिवार रात की है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की।

    खेत में काम कर रहे थे माता-पिता

    नगर पुलिस अधीक्षक एचआर पांडेय के अनुसार, बांसातारखेड़ा निवासी जितेंद्र गौंड ने पथरयाऊ टोला गांव में शैलेंद्र तिवारी के खेत में सिंचाई का ठेका लिया हुआ था। इसी खेत में उसने परिवार के साथ रहने के लिए कच्ची झोपड़ी बना रखी थी। शनिवार रात जितेंद्र अपनी पत्नी धनाबाई के साथ खेत में पानी दे रहा था, जबकि उनका चार माह का बेटा निशांत झोपड़ी में सो रहा था।

    चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग

    इसी दौरान झोपड़ी के भीतर जल रहे चूल्हे से निकली चिंगारी वहां रखे कपड़ों पर गिर गई। कच्ची झोपड़ी और आसपास रखी सूखी घास के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरी झोपड़ी धू-धू कर जलने लगी। आग की चपेट में आने से मासूम बच्चा जोर-जोर से रोने लगा।

    ग्रामीणों की चीख-पुकार के बाद पहुंचे परिजन

    बच्चे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, तब माता-पिता मौके पर पहुंचे। किसी तरह आग में झुलसे बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया।

    अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

    घटना की गंभीरता को देखते हुए शनिवार रात ही एएसपी सुजीत सिंह भदोरिया और दमोह एसडीएम आरएल बागरी देहात थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आग में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। मासूम के शव को जिला अस्पताल के शव गृह में रखा गया है, जहां रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

    पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता

    कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।