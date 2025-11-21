देवास में ट्रेन की चपेट में आकर श्रमिक गंभीर घायल, एक हाथ व पैर कटा
देवास-मक्सी रेलवे ट्रैक पर एक श्रमिक ट्रेन की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झाबुआ निवासी दशरथ नामक इस युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसका एक हाथ व पैर कट गया है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के देवास जिले में देवास-मक्सी रेलवे ट्रैक पर अजीजखेड़ी क्षेत्र में एक श्रमिक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। घटना गुरुवार देररात की बताई जा रही है, जिसमें बीएनपी पुलिस ने जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय दशरथ पुत्र चैन सिंह के रूप में हुई है। वह झाबुआ जिले का रहने वाला है। ट्रेन की चपेट में आने से उसे सिर में गंभीर चोट लगी। वहीं एक हाथ व एक पैर कट गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद 108 एंबुलेंस के ईएमटी बंशीलाल चौहान, पायलट राकेश सुनारदिया मौके पर पहुंचे और घायल दशरथ को जिला अस्पताल पहुंचाया।
यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया। 108 एंबुलेंस से घायल को इंदौर एमवाय अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। घटना कैसे हुई, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। घायल युवक ठेकेदार का कर्मचारी बताया जा रहा है। उधर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एएच सिद्दीकी ने बताया, हादसे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
