लाड़ली बहनों को लेकर मंत्री विजय शाह के विवादित बोल... कहा- जो सीएम के सम्मान कार्यक्रम में न आएं, उनका आधार लिंक चेक कराएं

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के मंत्री डॉ. विजय शाह का रतलाम के अधिकारियों को बैठक में निर्देश देते हुए एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वे सीएम डॉ. मोहन यादव के लिए आयोजित सम्मान समारोह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री शाह ने महिला बाल विकास विभाग अधिकारी से पूछा कि जिले में लाड़ली बहनों की संख्या कितनी है। जवाब में 2.5 लाख का आंकड़ा बताने पर मंत्री ने कहा कि इसमें कार्यक्रम में 50 हजार की संख्या तो आ ही जाएगी। नहीं होती है तो आधार लिंक आदि की जांच करें। हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते।

अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भड़के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर शनिवार को जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे प्रभारी मंत्री विजय शाह खासे नाराज नजर आए। उन्होंने क्रमवार जानकारी लेते हुए अपने पीए को गैरहाजिर अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से बैठक में अधिकारी की जगह मैकेनिक को भेजे जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, '30 साल से मंत्री हूं, क्या मुझे हल्के में लिया जा रहा है?' इसी मुद्दे पर जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बैठक का अपमान बताया, जिसके बाद मैकेनिक को बैठक से बाहर भेज दिया गया।

विधायकों ने अधिकारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने अधिकारियों पर मनमर्जी से काम करने और फोन कॉल तक रिसीव नहीं करने के आरोप लगाए। कलेक्टर मिशा सिंह के अवकाश पर होने के चलते प्रभारी कलेक्टर एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने बैठक में प्रजेंटेशन दिया। एमएचओ, वन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे।

100 करोड़ के स्पोट्र्र्स कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव बैठक में मंत्री ने जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, आईटीआई में स्थानीय जरूरत के अनुसार नए कोर्स शुरू करने, भोपाल स्तर पर लंबित विकास योजनाओं की जानकारी तत्काल देने और जिला विकास समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।