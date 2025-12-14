Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाड़ली बहनों को लेकर मंत्री विजय शाह के विवादित बोल... कहा- जो सीएम के सम्मान कार्यक्रम में न आएं, उनका आधार लिंक चेक कराएं

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे रतलाम के अधिकारियों से लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सम्मान समारोह म ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों संग बैठक करते प्रभारी मंत्री विजय शाह।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के मंत्री डॉ. विजय शाह का रतलाम के अधिकारियों को बैठक में निर्देश देते हुए एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वे सीएम डॉ. मोहन यादव के लिए आयोजित सम्मान समारोह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री शाह ने महिला बाल विकास विभाग अधिकारी से पूछा कि जिले में लाड़ली बहनों की संख्या कितनी है। जवाब में 2.5 लाख का आंकड़ा बताने पर मंत्री ने कहा कि इसमें कार्यक्रम में 50 हजार की संख्या तो आ ही जाएगी। नहीं होती है तो आधार लिंक आदि की जांच करें। हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भड़के प्रभारी मंत्री

    मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर शनिवार को जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे प्रभारी मंत्री विजय शाह खासे नाराज नजर आए। उन्होंने क्रमवार जानकारी लेते हुए अपने पीए को गैरहाजिर अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

    अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से बैठक में अधिकारी की जगह मैकेनिक को भेजे जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, '30 साल से मंत्री हूं, क्या मुझे हल्के में लिया जा रहा है?' इसी मुद्दे पर जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बैठक का अपमान बताया, जिसके बाद मैकेनिक को बैठक से बाहर भेज दिया गया।

    विधायकों ने अधिकारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप

    रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने अधिकारियों पर मनमर्जी से काम करने और फोन कॉल तक रिसीव नहीं करने के आरोप लगाए। कलेक्टर मिशा सिंह के अवकाश पर होने के चलते प्रभारी कलेक्टर एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने बैठक में प्रजेंटेशन दिया। एमएचओ, वन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे।

    100 करोड़ के स्पोट्र्र्स कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव

    बैठक में मंत्री ने जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

    इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, आईटीआई में स्थानीय जरूरत के अनुसार नए कोर्स शुरू करने, भोपाल स्तर पर लंबित विकास योजनाओं की जानकारी तत्काल देने और जिला विकास समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।

    बैठक में कई विधायक, समिति सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    नए साल में पार्टी कर तीन साल की रणनीति बनाएंगे

    मप्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिन्होंने जीवन भर पार्टी को दे दिया। हमारा फर्ज हैं कि उन्हे माला पहनाएं, मिठाई खिलाएं। नए साल में जिले के बूथ प्रभारी, मंडल पदाधिकारियों सहित करीब दो हजार लोगों की पार्टी करेंगे। इसमें दो साल की उपलब्धियां बताने के साथ ही शेष तीन साल की रणनीति भी तय करेंगे।