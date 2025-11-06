MP के खरगोन में ट्रक व पिकअप की आमने-सामने टक्कर, दोनों चालकों की मौत, जेसीबी से निकालने पड़े शव
खरगोन-इंदौर मार्ग पर बालसमुद के पास एक मिनी ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिनेश भालसे और भाल सिंह के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि तेज गति के कारण चालकों ने नियंत्रण खो दिया था।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र के खरगोन जिले में खरगोन-इंदौर मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बालसमुद स्थित एक पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 6:30 बजे एक मिनी ट्रक और सब्जियों से लदा पिकअप वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के केबिन करीब डेढ़ फीट तक अंदर धंस गए ।
आसपास के लोगों ने की मदद
हादसे में दोनों वाहनों के चालक बुरी तरह फंसकर रह गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण सैफुद्दीन खान और जावेद खान ने तत्काल जेसीबी मंगवाकर काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद दोनों शवों को कसरावद अस्पताल भेज दिया।
मृतकों में मिनी ट्रक चालक की पहचान दिनेश पुत्र चेतराम भालसे (42), निवासी जीरभार के रूप में हुई है। वह धार जिले के धरमपुरी स्थित पोल्ट्री फार्म से खाद लेकर अपने गांव लौट रहा था। जबकि सब्जियों से लदा पिकअप वाहन इंदौर की ओर जा रहा था। पिकअप चालक की पहचान भाल सिंह के रूप में हुई है।
कुछ लोग हुए चोटिल
मिनी ट्रक में सवार सात में से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण दोनों चालकों ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद सड़क पर लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।
