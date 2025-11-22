Language
    कोविडकाल में जन्म, नाम 'लॉकडाउन'... पानी की टंकी में डूबने से बच्चे की मौत

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    इंदौर के द्वारकापुरी में एक दुखद घटना में, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जन्मे पांच वर्षीय 'लॉकडाउन' नामक बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय एक खाली प्लॉट में स्थित बिना ढक्कन की टंकी में गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉटों को बच्चों के लिए खतरा बताया है।

    बच्चे की मौत (इनसेट - मृतक बच्चा)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र स्थित अहीरखेड़ी में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक पांच वर्षीय बच्चा, जिसका नाम कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जन्म लेने पर ‘लॉकडाउन’ रखा गया था, की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार मृतक लॉकडाउन (5) पिता दुर्गेश, निवासी अहीरखेड़ी था। बच्चा कुंदन नगर क्षेत्र में खेलते-खेलते एक खाली पड़े प्लॉट तक पहुंच गया। इसी प्लॉट में 7 फीट गहरी टंकी बनी थी, जिसमें लगभग 4 फीट पानी भरा था और टंकी पर ढक्कन भी नहीं लगा था। खेलते समय बच्चा फिसलकर उसमें गिर गया।

    परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गेश के कुल पांच बच्चे हैं और लॉकडाउन चौथे नंबर का था। कोविड महामारी के दौरान जन्म होने के कारण ही उसका नाम ‘लॉकडाउन’ रखा गया था।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लॉट कई सालों से बिना उपयोग के खाली पड़ा हुआ है और ऐसे स्थान बच्चों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।