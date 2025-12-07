Language
    MP के शामगढ़ में नाबालिग से ब्लैकमेलिंग और वीडियो वायरल कांड पर बवाल: बाजार बंद, थाने का घेराव, दो आरोपी जेल भेजे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:35 AM (IST)

    मंदसौर जिले के शामगढ़ में एक नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोपी रेहान अब्बासी ने लड़की को फंसाकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर जिले के शामगढ़ में नाबालिग बालिका से ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले ने बड़ा रूप ले लिया। आरोपी रेहान अब्बासी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर जाल में फंसाया, फिर धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बनवाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से पांच लाख रुपये की मांग की। डरी-सहमी पीड़िता दो लाख रुपये दे भी चुकी थी, इसके बावजूद रेहान और उसके साथी बाबू शाह ने वीडियो वायरल कर दिया।

    लोगों में भड़का आक्रोश

    वीडियो सामने आते ही शुक्रवार को शामगढ़ में आक्रोश भड़क उठा। पोरवाल समाज सहित बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और पूरे नगर को बंद करा दिया। भीड़ ने आरोपितों के मकान ढहाने और जुलूस निकालने की मांग को लेकर देर रात तक धरना दिया।

    जुलूस निकालने और बुलडोजर कार्रवाई की मांग

    पुलिस ने दोनों आरोपितों — रेहान पुत्र शाकिर अब्बासी और बाबू पुत्र निजाम शाह — पर पोक्सो एक्ट सहित 11 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बावजूद सुबह से ही लोग सब्जी मंडी चौराहे पर तीन घंटे तक चक्काजाम करते रहे। उनकी एक ही मांग थी- आरोपितों का जुलूस निकाला जाए और उनके घर तोड़े जाएं।

    सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति और टीआई अभिषेक बोरासी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, पर भीड़ शांत नहीं हुई। बाद में लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    थाना घेराव, शहर में तनाव

    उग्र भीड़ रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंची और शाम चार बजे तक सड़क जाम कर दी। कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन रोड पर दुकानों को जबरन बंद भी कराया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए थाने के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी।

    शाम पांच बजे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपितों का जुलूस निकालना कानूनी रूप से संभव नहीं है। जांच में और नाम सामने आने की संभावना है।

    पीड़िता की आपबीती: चाकू दिखाकर बनवाया वीडियो

    थाने में दर्ज रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया कि तीन महीने पहले रेहान से पहचान हुई थी। वह घर के पीछे की गली में रहता है और कई बार अकेला देखकर घर तक आ गया था।

    रेहान पहले फोटो लेकर ब्लैकमेल करने लगा और पैसे की मांग करने लगा। 5 सितंबर को वह अचानक घर में घुस आया और धमकाया कि अश्लील वीडियो नहीं बनाया तो दोनों की तस्वीरें वायरल कर देगा। चाकू दिखाकर डराया और मम्मी के मोबाइल से वीडियो बनवाया। बाद में यह वीडियो लेकर चला गया और फिर पांच लाख रुपये मांगने लगा।

    डर के कारण किशोरी ने थोड़े-थोड़े कर दो लाख रुपये दे भी दिए थे, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं रुके और वीडियो वायरल कर दिया।