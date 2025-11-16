SGSITS इंदौर में हंगामा, एचओडी पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, जांच तक सभी दायित्वों से हटाए गए

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के इंदौर में स्थित प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SGSITS) में एक छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर व इलेक्ट्रिकल विभाग के एचओडी संदीप घोंघाड़े पर लगा है। छात्रा का आरोप है कि परीक्षा में पास कराने का लालच देकर एचओडी ने उससे अनुचित व्यवहार किया और कमर पर हाथ रखकर उसे छूने की कोशिश की।

सूचना मिलते ही निदेशक डॉ. निलेश पुरोहित ने मामले की जांच महिला उत्पीड़न निवारण समिति को सौंप दी। साथ ही प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों से तत्काल हटा दिया गया है। केबिन में बुलाकर गलत हरकत का आरोप घटना दो दिन पहले इलेक्ट्रिकल विभाग में हुई। छात्रा परीक्षा से जुड़ी समस्या लेकर एचओडी के केबिन में पहुंची, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कथित रूप से छात्रा की कमर पर हाथ रखा और पास कराने की बात कही। घबराई छात्रा तुरंत बाहर आई और डायरेक्टर को शिकायत दी। छात्रा ने अपने अभिभावकों के साथ तुकोगंज थाने में भी आवेदन दिया है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने शुरुआत में मामले को शांत कराने और पुलिस में शिकायत न करने की सलाह दी। वहीं अभिभावकों के साथ जाकर छात्रा ने तुकोगंज थाने में आवेदन दिया है।

समिति करेगी दोनों पक्षों की सुनवाई जांच समिति आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगी। सूत्र बताते हैं कि संबंधित प्रोफेसर पर पहले भी इसी तरह की शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मामले को दबाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि प्रोफेसर घोंघाड़े ने सभी आरोपों का खंडन किया है और इस विषय पर बात करने से इनकार कर दिया।