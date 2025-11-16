Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SGSITS इंदौर में हंगामा, एचओडी पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, जांच तक सभी दायित्वों से हटाए गए

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    इंदौर के एसजीएसआईटीएस कॉलेज में छात्रा ने एचओडी संदीप घोंघाड़े पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार, प्रोफेसर ने परीक्षा में पास कराने के बहाने अनुचित व्यवहार किया। कॉलेज प्रशासन ने जांच समिति गठित कर प्रोफेसर को पद से हटा दिया है। छात्रा ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। जांच जारी है और समिति दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के इंदौर में स्थित प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SGSITS) में एक छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर व इलेक्ट्रिकल विभाग के एचओडी संदीप घोंघाड़े पर लगा है। छात्रा का आरोप है कि परीक्षा में पास कराने का लालच देकर एचओडी ने उससे अनुचित व्यवहार किया और कमर पर हाथ रखकर उसे छूने की कोशिश की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही निदेशक डॉ. निलेश पुरोहित ने मामले की जांच महिला उत्पीड़न निवारण समिति को सौंप दी। साथ ही प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों से तत्काल हटा दिया गया है।

    केबिन में बुलाकर गलत हरकत का आरोप

    घटना दो दिन पहले इलेक्ट्रिकल विभाग में हुई। छात्रा परीक्षा से जुड़ी समस्या लेकर एचओडी के केबिन में पहुंची, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कथित रूप से छात्रा की कमर पर हाथ रखा और पास कराने की बात कही। घबराई छात्रा तुरंत बाहर आई और डायरेक्टर को शिकायत दी। छात्रा ने अपने अभिभावकों के साथ तुकोगंज थाने में भी आवेदन दिया है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने शुरुआत में मामले को शांत कराने और पुलिस में शिकायत न करने की सलाह दी। वहीं अभिभावकों के साथ जाकर छात्रा ने तुकोगंज थाने में  आवेदन दिया है।

    समिति करेगी दोनों पक्षों की सुनवाई

    जांच समिति आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगी। सूत्र बताते हैं कि संबंधित प्रोफेसर पर पहले भी इसी तरह की शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मामले को दबाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि प्रोफेसर घोंघाड़े ने सभी आरोपों का खंडन किया है और इस विषय पर बात करने से इनकार कर दिया।

    SGSITS के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. गिरिश ठाकर ने बताया कि छात्रा के अकादमिक करियर को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर से एचओडी सहित सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।