रतलाम में सड़क हादसा... दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चलते ट्राले में जा घुसी कार, सूरत का परिवार घायल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के काजलिया पाड़ा स्थित जामण नदी के पास सुबह करीब 09 बजे एक ट्राले में पीछे से एक तेज रफ्तार कार (जीजे 05 आर क्यू 1421) जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार दंपती और उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि टक्कर होते ही एयर बैग खुल गए, जिससे कार में सवार लोगों की जान बच गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाना पुलिस और NHAI की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को पुलिस और एनएचएआई की एम्बुलेंस की मदद से रतलाम मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है।



