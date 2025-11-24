Language
    रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, बाथरूम में कमोड पर मिला रक्तरंजित शव

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    रतलाम में एक दुखद घटना में, 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका सरला धनेतवाल की उनके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। वह बाथरूम में मृत पाई गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (इनसेट- मृतक रिटायर्ड शिक्षिका)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेतवाल का शव उनके घर के पीछे बने बाथरूम में कमोड पर बैठी अवस्था में मिला। प्राथमिक जांच में सामने आया कि उनकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है।

    फोन बंद मिला तो बढ़ी चिंता

    सरला धनेतवाल करीब आठ वर्ष पहले धराड़ के सरकारी स्कूल से रिटायर हुई थीं और पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थीं। सोमवार को उन्हें उज्जैन में एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होना था।

    सुबह जब रिश्तेदार ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। शक होने पर वह उनके घर पहुंचा और बाथरूम में रक्तरंजित शव देखकर दंग रह गया।

    पुलिस, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची

    सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग शिक्षिका के घर के बाहर एकत्रित हो गए। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।

    कातिल कौन? कई एंगल से जांच शुरू

    प्रारंभिक जांच में अनुमान है कि आरोपी पीछे के रास्ते से घर में घुसा और हत्या कर फरार हो गया। पुलिस यह संभावना भी देख रही है कि वारदात किसी परिचित ने अंजाम दी हो।

    एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।