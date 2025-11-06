MP के पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू, मलबे से मिले दो कंकाल
इंदौर के पास पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। दमकल की टीमों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। जांच के दौरान फैक्ट्री परिसर में तेल टैंकर के नीचे दो कंकाल मिले, जिनके कर्मचारी होने का अनुमान है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र में इंदौर से सटी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में बुधवार देर रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गुरुवार सुबह जांच के दौरान फैक्ट्री परिसर में खड़े आयल टैंकर के नीचे दो कंकाल मिले। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, ये दोनों फैक्ट्री के कर्मचारी थे जो आग में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए।
केमिकल टैंकर से भड़की आग
घटना बुधवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी परिसर में रखे केमिकल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पीथमपुर पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। छह दमकल वाहनों ने रातभर फोम और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।
आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के मार्गों को बंद कर दिया गया, जबकि मौके पर नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला, थाना प्रभारी सुनील शर्मा और एसपी मयंक अवस्थी ने राहत कार्यों की निगरानी की।
गुरुवार सुबह जब आग पूरी तरह नियंत्रण में आई, तो दमकल कर्मियों और पुलिस ने फैक्ट्री परिसर की तलाशी ली। इसी दौरान आयल टैंकर की जांच की गई, जहां से दो अज्ञात कंकाल बरामद हुए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कर्मचारियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
