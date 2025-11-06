MP के पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू, मलबे से मिले दो कंकाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र में इंदौर से सटी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में बुधवार देर रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गुरुवार सुबह जांच के दौरान फैक्ट्री परिसर में खड़े आयल टैंकर के नीचे दो कंकाल मिले। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, ये दोनों फैक्ट्री के कर्मचारी थे जो आग में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए।

केमिकल टैंकर से भड़की आग घटना बुधवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी परिसर में रखे केमिकल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पीथमपुर पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। छह दमकल वाहनों ने रातभर फोम और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।