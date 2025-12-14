MP के पेटलावद में सिविल अस्पताल के डाक्टर-कर्मचारियों से मारपीट, पुलिस ने छह आरोपियों का निकाला जुलूस

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के पेटलावद में सिविल अस्पताल में शनिवार शाम घायल मरीज और उसके पांच साथियों ने अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट व तोड़फोड़ की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में सभी छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पेटलावद पुलिस ने आरोपितों का जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इलाज के लिए झगड़े, की मारपीट चिकित्सा अधिकारी डॉ. हिमांशु वैष्णव ने पुलिस से की शिकायत में बताया कि शाम को ड्रेसिंग रूम में ड्यूटी पर थे, तभी धर्मेंद्र भाभर निवासी नल्दी (करवड़) पांच साथियों के साथ आया। मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल धर्मेंद्र ने इलाज पहले करने को कहा। डॉ. वैष्णव और कर्मचारी रंजीत बसोड़ व विष्णु भूरिया ड्रेसिंग कर रहे थे। दवा लगाने पर दर्द होने से धर्मेंद्र उत्तेजित हो गया और गालियां देने लगा। डॉक्टर और कर्मचारियों ने मना किया तो धर्मेंद्र ने उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

अस्पताल में की तोड़फोड इसके बाद उसके साथियों अर्जुन मुनिया, अरुण दायमा, दीवान खड़िया, कमलेश मुनिया और आकाश मुनिया ने कर्मचारियों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इमरजेंसी कक्ष में लगी लाइटें, बिजली के उपकरण, फर्नीचर और अन्य सामान तोड़ दिए गए। जाते-जाते उन्होंने डॉक्टर व कर्मचारियों को धमकी भी दी।