    ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान के दौरान मथुरा के दो युवक डूबे, चार दिन में दूसरा हादसा, सुरक्षा इंतजाम पर उठे सवाल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय मथुरा के दो युवक डूब गए। यह घटना ब्रह्मपुरी घाट पर हुई, जहाँ वे प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए थे। स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। इससे पहले भी पुणे के एक दंपती की डूबने से मौत हो गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    लापता युवकों की तलाश करता बचाव दल (इनसेट : लापता युवक)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में तीर्थ नगरी में नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार सुबह मथुरा (उत्तर प्रदेश) के दो युवक नर्मदा में स्नान के दौरान तेज बहाव में बह गए। ब्रह्मपुरी घाट पर यह हादसा उस समय हुआ, जब दोनों युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में उतर गए थे। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

    लापता युवकों की पहचान आकाश ठाकुर और तुषार बंसल के रूप में हुई है, जो अपने आठ साथियों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नर्मदा के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से दोनों युवक गहराई में समा गए।

    दिखावे की सुरक्षा व्यवस्था

    स्थानीय लोगों ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे के लिए है। न तो पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं और न ही चेतावनी बोर्डों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

    पुणे के दंपती की डूबने से हुई थी मौत

    इससे पहले 07 नवंबर को नर्मदा परिक्रमा के लिए आए पुणे के दंपती की भी नर्मदा में डूबने से मौत हो चुकी है, जो गोमुख घाट पर स्नान के दौरान बह गए थे। महिला का शव शुक्रवार को मिला था, जबकि दो दिन बाद यानी रविवार को पति का शव मिला था। पुणे से आए रिश्तेदार ने उन दोनों के शवों की पहचान की थी।

    लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों ने घाटों पर स्थायी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, प्रभावी निगरानी और प्रतिबंधित क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई की मांग की है।