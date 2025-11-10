Language
    ओंकारेश्वर में दर्दनाक हादसा, नर्मदा स्नान के दौरान डूबने से पुणे के दंपती की मौत, पत्नी करना चाहती थी नर्मदा परिक्रमा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय पुणे के एक दंपती की डूबने से मौत हो गई। पत्नी नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाली थी, और पति उसे छोड़ने आए थे। आशंका है कि पत्नी को बचाने के प्रयास में पति भी डूब गए। दोनों के शव अलग-अलग दिनों में बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दंपती का जीवित अवस्था का फोटो।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय पुणे के एक दंपती की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव अलग-अलग दिनों में बरामद हुए— पहले पत्नी का शव मिला, जबकि दो दिन बाद पति का शव नदी के पत्थरों के बीच फंसा मिला।

    अधूरी रह गई इच्छा

    पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान सुनंदा पति प्रवीण (निवासी पुणे, महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। सुनंदा नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाली थीं, जबकि उनके पति प्रवीण उन्हें ओंकारेश्वर छोड़ने आए थे। अनुमान है कि स्नान के दौरान पत्नी के डूबने पर पति ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी के तेज बहाव में बह गया। दोनों के शवों पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

    मामला बीते शुक्रवार का है, जब ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के गोमुख घाट के पास नदी से अज्ञात महिला का शव मिला था। बाद में उसकी पहचान सुनंदा के रूप में हुई। रविवार को उनके पति प्रवीण का शव भी ओंकारेश्वर में पत्थरों के बीच मिला।

    दूर तक बह गया था पत्नी का शव

    जानकारी के अनुसार, दंपती छह नवंबर को पुणे से ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुए थे और सात नवंबर को यहां पहुंचे थे। उसी दिन से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा था, जिससे स्वजन चिंतित हो उठे। आशंका जताई जा रही है कि हादसा नहाते समय हुआ, क्योंकि प्रवीण के शव पर केवल अंतर्वस्त्र मिले। नर्मदा बांध से छोड़े गए तेज बहाव के कारण सुनंदा का शव कोठावा आश्रम क्षेत्र तक बह गया था।

    कॉस्मेटिक दुकान चलाता था दंपती

    मृतका के रिश्तेदार सुखराज बग्गा सोमवार को ओंकारेश्वर पहुंचे और दोनों शवों की पहचान की। उन्होंने बताया कि सुनंदा और प्रवीण पुणे में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। उनकी 19 वर्षीय बेटी फिलहाल महाराष्ट्र के खराड़ में कालेज में पढ़ाई कर रही है, जिसे अभी इस दुर्घटना की जानकारी नहीं दी गई है।घटना की जांच मांधाता और बड़वाह पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कर रही है।