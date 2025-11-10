ओंकारेश्वर में दर्दनाक हादसा, नर्मदा स्नान के दौरान डूबने से पुणे के दंपती की मौत, पत्नी करना चाहती थी नर्मदा परिक्रमा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय पुणे के एक दंपती की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव अलग-अलग दिनों में बरामद हुए— पहले पत्नी का शव मिला, जबकि दो दिन बाद पति का शव नदी के पत्थरों के बीच फंसा मिला।

अधूरी रह गई इच्छा पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान सुनंदा पति प्रवीण (निवासी पुणे, महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। सुनंदा नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाली थीं, जबकि उनके पति प्रवीण उन्हें ओंकारेश्वर छोड़ने आए थे। अनुमान है कि स्नान के दौरान पत्नी के डूबने पर पति ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी के तेज बहाव में बह गया। दोनों के शवों पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

मामला बीते शुक्रवार का है, जब ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के गोमुख घाट के पास नदी से अज्ञात महिला का शव मिला था। बाद में उसकी पहचान सुनंदा के रूप में हुई। रविवार को उनके पति प्रवीण का शव भी ओंकारेश्वर में पत्थरों के बीच मिला।

दूर तक बह गया था पत्नी का शव जानकारी के अनुसार, दंपती छह नवंबर को पुणे से ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुए थे और सात नवंबर को यहां पहुंचे थे। उसी दिन से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा था, जिससे स्वजन चिंतित हो उठे। आशंका जताई जा रही है कि हादसा नहाते समय हुआ, क्योंकि प्रवीण के शव पर केवल अंतर्वस्त्र मिले। नर्मदा बांध से छोड़े गए तेज बहाव के कारण सुनंदा का शव कोठावा आश्रम क्षेत्र तक बह गया था।