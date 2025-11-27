MP News: खरगोन में गुणवत्ता जांचने मंत्री ने कराई सड़क की खुदाई, सघनता में गड़बड़ी मिलने पर एसई निलंबित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार को खंडवा दौरे के दौरान खरगोन बाइपास (राष्ट्रीय राजमार्ग 347) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता जांची और खामियां मिलने पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर ही मशीन बुलवाकर सड़क की खुदाई कराई, जहां चार स्थानों पर डीबीएम (डेंस बिटुमिनस मिक्सचर) की मोटाई तो मानक मिली, लेकिन उसकी सघनता निर्धारित मानकों से कम पाई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच में यह भी सामने आया कि शोल्डर निर्माण में प्रयोग किए गए पत्थरों का आकार 50 मिमी की तय सीमा से अधिक था, जो सीधे-सीधे निम्न गुणवत्ता वाले निर्माण की श्रेणी में आता है। गंभीर अनियमितता सामने आने पर मंत्री ने खरगोन प्रयोगशाला के प्रभारी अधीक्षण यंत्री (एसई) विजय सिंह पवार को तत्काल निलंबित कर दिया।

साथ ही, संबंधित उपयंत्री पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता को निर्देश जारी किए गए। सुपरविजन में लापरवाही पाए जाने पर आइकॉन कंपनी के सुपरविजन कंसल्टेंट पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों के सैंपल भी लिए गए। सैंपल प्रक्रिया में यह खुलासा हुआ कि निर्धारित मानकों के अनुरूप बैग तक उपलब्ध नहीं थे। इस पर नाराज मंत्री ने मौके पर ही कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।