MP में सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर यह भी... मरीज की जगह बेड पर आराम फरमा रहे श्वान

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई है। किल्लोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुरुष वार्ड का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह लावारिस श्वान आराम फरमाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल बताया जा रहा है कि वीडियो अस्पताल में ही कार्यरत एक कर्मचारी के परिजन ने कैद किया है। दृश्य यह दर्शाते हैं कि वार्ड में न तो सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं और न ही सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बुनियादी इलाज भी मुश्किल से मिलता है और छोटी समस्या पर भी मरीजों को 70 किलोमीटर दूर खंडवा रेफर कर दिया जाता है।

अस्पताल प्रशासन की खुली पोल मेल वार्ड में दो पलंगों पर तीन-तीन कुत्तों के आराम फरमाने से स्पष्ट है कि अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही चरम पर है। अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठप बताई जा रही है।