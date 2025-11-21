Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP में सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर यह भी... मरीज की जगह बेड पर आराम फरमा रहे श्वान

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किल्लोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुरुष वार्ड के बेड पर मरीज की जगह कुत्ते आराम करते दिख रहे हैं, जिससे अस्पताल की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते श्वान (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई है। किल्लोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुरुष वार्ड का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह लावारिस श्वान आराम फरमाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

    बताया जा रहा है कि वीडियो अस्पताल में ही कार्यरत एक कर्मचारी के परिजन ने कैद किया है। दृश्य यह दर्शाते हैं कि वार्ड में न तो सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं और न ही सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बुनियादी इलाज भी मुश्किल से मिलता है और छोटी समस्या पर भी मरीजों को 70 किलोमीटर दूर खंडवा रेफर कर दिया जाता है।

    अस्पताल प्रशासन की खुली पोल

    मेल वार्ड में दो पलंगों पर तीन-तीन कुत्तों के आराम फरमाने से स्पष्ट है कि अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही चरम पर है। अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठप बताई जा रही है।

    जांच के आदेश

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डीएस शर्मा ने बताया कि इस लापरवाही के लिए ड्यूटी डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतावत ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।