MP News: महिदपुर छात्रावास में आठ बालिकाओं की तबीयत अचानक बिगड़ी, उज्जैन रेफर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बे में कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में रह रही आठ बालिकाओं की रविवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। सुबह उन्हें सिविल अस्पताल से उज्जैन के चरक अस्पताल रेफर किया गया है। छात्राओं का कहना है कि जहरीली गैस रिसाव से उन्हें आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में समस्या हो रही है। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे स्टाफ व छात्राओं से चर्चा कर जानकारी भी ली, लेकिन घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई।

धुआं-गैस से घुटन, आंखों में जलन छात्राओं के मुताबिक, रविवार रात करीब पौने नौ बजे भोजन करके वह रूम बैठी थीं, तभी चार पहिया गाड़ी और तीन मोटरसाइकिलें सड़क से गुजरीं। इसके बाद खिड़की से धुंआ व बदबू जैसी आई। कुछ देर बाद उन्हें आंखों और गले में जलन के साथ उल्टियां होने लगीं। इसके साथ ही छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। चरक अस्पताल में जिन आठ छात्राओं को भर्ती किया गया है, उनमें छह की हालत गंभीर है। फिलहाल उनका आईसीयू में उपचार किया जा रहा है।

पहुंचे अधिकारी छात्रावास में बालिकाओं से चर्चा करने के लिए जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, एसडीएम अजय हिंगे, एसडीओपी जेडेन लिंगजेरपा, जनपद पंचायत सीईओ मीणा झा, तहसीलदार संतुष्टि पाल मौके पर पहुंचे और आसपास की जगह का मौका मुआयना किया।

जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट ने बताया कि बालिकाओं से चर्चा की गई है। डाक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। एसडीओपी जेडेन लिंगजेरपा और एसडीएम अजय हिंगे को मामले की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। शासकीय चिकित्सालय में विधायक दिनेश जैन भी पहुंचे और अधिकारियों व डाक्टर से छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।