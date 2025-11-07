इंदौर में अंतिम यात्रा की तैयारी के बीच बुजुर्ग की अचानक लौट आईं सांसें, शोक थमा, छाई खुशियों की लहर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। कभी-कभी ज़िंदगी मौत को भी मात देकर वापस लौट आती है और ऐसा ही चमत्कार हुआ इंदौर शहर के राजनगर क्षेत्र में। यहां रहने वाले 70 वर्षीय माखनलाल वेद, जो पिछले एक सप्ताह से ब्रेन हेमरेज के कारण मौत से जंग लड़ रहे थे, गुरुवार दोपहर अचानक उनके दिल की धड़कनें थम गईं । डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और परिवार के लोगों ने भारी दिल से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दीं।

घर में मातम पसरा था। रिश्तेदारों को सूचना दी जा चुकी थी, लोग रोते-बिलखते एक-एक कर पहुंचने लगे। अर्थी सजाई जा रही थी, फूल रखे जा रहे थे... तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। धड़क उठा दिल, लौटीं सांसें अर्थी पर लिटाने की तैयारी के बीच माखनलाल की सांसें अचानक तेज चलने लगीं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। सबने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन अगले ही पल माखनलाल के शरीर में हलचल दिखी। एक स्वजन चिल्लाया — देखो! ये सांस ले रहे हैं! पलभर में शोक का माहौल अविश्वास और फिर खुशी के आंसुओं में बदल गया।

डॉक्टर ने की पुष्टि तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। जांच हुई तो पता चला कि माखनलाल जीवित हैं। डॉक्टर ने बताया कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है। वे अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। स्वजन ने बताया कि अभी उन्हें घर पर रखा गया है।