SIR में अब मैपिंग की त्रुटियां, मतदाता परेशान... अधिकारी बोले- न घबराएं, नाम जल्द सही जगह जुड़ेंगे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। जैसे-जैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम आगे बढ़ रहा है, नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। प्रदेश के खंडवा शहर में भैरौतालाब वार्ड की अमीना पत्नी शरीफ का नाम भोपाल की हुजूर विधानसभा में चला गया, जबकि उनका मायका भुसावल में है। इसी तरह, रमा कालोनी की रितु शर्मा का नाम दतिया के डिरोलीपर गांव से जोड़ दिया गया, जबकि उनका मायका राजगढ़ में है।

जांच में पता चला कि वहां के बीएलओ की गलती से ऐसा हुआ है। शुरुआती एक्सरसाइज के दौरान नाम गलत मैप हो गए हैं। इसलिए खंडवा में जब बीएलओ द्वारा एप पर नाम मैप करने की कोशिश की गई, तो सिस्टम ने बताया कि नाम पहले मैप हैं। दोनों महिलाओं और उनके परिजन को आशंका हुई कि कहीं उनके नाम मतदाता सूची से कट न जाएं, लेकिन अधिकारियों ने तत्काल स्थिति स्पष्ट कर दी।

इस मामले में जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रफुल्ल शुक्ला ने स्पष्ट किया कि यह बीएलओ स्तर की मामूली चूक है, जिसके लिए मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। त्रुटि कहीं भी हुई हो, गणना पत्रक भरते समय खुद पकड़ी जाएगी। गलत जगह मैप (नाम होने) को अनमैप (हटाकर) कर सही जगह जोड़ा जाएगा।