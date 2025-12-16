Language
    MP में सांसद खेल महोत्सव के दौरान बड़ी लापरवाही : बदबूदार-बासी भोजन पर भड़के बच्चे, फेंके खाने के पैकेट

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में सांसद खेल महोत्सव में भोजन की लापरवाही सामने आई। श्रीराम विद्यालय में 400 बच्चों ने बदबूदार और बासी भोजन बताक ...और पढ़ें

    बच्चों ने फेंक दिए खाने के पैकेट।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। श्रीराम विद्यालय परिसर में चल रहे आयोजन में शामिल करीब 400 बच्चों ने परोसे गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया। बच्चों का कहना था कि भोजन से तेज दुर्गंध आ रही थी और सब्जी बासी थी।

    स्थिति इतनी खराब थी कि नाराज बच्चों ने खाने के पैकेट फेंक दिए, जिन्हें बाद में गाय और अन्य पशु खाते हुए देखे गए। इस घटना के बाद आयोजन स्थल पर अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांसद की अनुपस्थिति में कार्यक्रम की जिम्मेदारी अधिकारियों और आयोजन प्रभारियों के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भोजन की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस लापरवाही ने न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला, बल्कि सांसद खेल महोत्सव की गरिमा और उद्देश्य पर भी असर डाला है।

    मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी नागूलाल मालवीय ने सफाई देते हुए कहा कि व्रत होने के कारण उन्होंने स्वयं भोजन नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों द्वारा भोजन न करने के कारणों की उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं है। घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।