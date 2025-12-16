MP में सांसद खेल महोत्सव के दौरान बड़ी लापरवाही : बदबूदार-बासी भोजन पर भड़के बच्चे, फेंके खाने के पैकेट

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। श्रीराम विद्यालय परिसर में चल रहे आयोजन में शामिल करीब 400 बच्चों ने परोसे गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया। बच्चों का कहना था कि भोजन से तेज दुर्गंध आ रही थी और सब्जी बासी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें