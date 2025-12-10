Language
    हाईकोर्ट में मंदसौर एसपी ने स्वीकारा- ड्रग्स तस्करी में युवक की गिरफ्तारी का ढंग गलत, लेकिन केस पूरी तरह फर्जी नहीं, TI समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    मंदसौर एसपी ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि ड्रग्स तस्करी मामले में युवक की गिरफ्तारी का तरीका गलत था, लेकिन केस पूरी तरह से फर्जी नहीं है। इस मामले म ...और पढ़ें

    हाइकोर्ट में पुलिस की तरफ पेश सीसीटीवी फुटेज, जिसमें युवक (सफेद टीशर्ट में) बैग को पीठ पर लटकाए दिख रहा है। - वीडियो ग्रेब

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस पर फर्जी केस बनाने के आरोप में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को एसपी विनोद कुमार मीना पेश हुए। उन्होंने न्यायाधीश को जानकारी दी कि अफीम तस्करी का केस फर्जी नहीं है। आरोपित सोहनलाल के बैग से ही अफीम बरामद की गई थी। इसके पक्ष में एसपी ने सरकारी वकील के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज पेश किए। जिसमें आरोपित पीठ पर बैग टांगे चल रहा था।

    एसपी ने स्वीकारा कि पुलिसकर्मियों ने युवक की गिरफ्तारी में प्रक्रिया सही नहीं अपनाई थी इसलिए निरीक्षक राजेंद्र पंवार, उनि साजिद मंसूरी, संजय प्रतापसिंह व आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप जाट को निलंबित कर दिया गया है। इनकी विभागीय जांच एएसपी तेरसिंह बघेल को सौंपी गई है। एसपी के बयान के बाद जस्टिस सुबोध अभयंकर ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

    यह है मामला

    मिली जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में मल्हारगढ़ पुलिस ने आरोपित सोहनलाल पुत्र बाबूलाल कंचन मिरासी ग्राम विरमोणी सारणो की ढाणी, लापला थाना बायतू जिला बालोतरा (राज.) को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.50 किलो अफीम जब्त की थी। इस मामले में सोहनलाल ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की। 5 दिसंबर को सुनवाई में मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाते हुए बस के सीसीटीवी फुटेज पेश किए थे। जिसमें सादी वर्दी में तीन पुलिसकर्मी सोहनलाल पुत्र बाबूलाल निवासी जिला बालोतरा (राज.) को साथ लेकर उतार रहे हैं।

    उसमें दावा किया गया कि सोहनलाल के पास कोई बैग नहीं था। इधर बचाव पक्ष ने बस मालिक का भी हलफनामा पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि यह मेरी बस के सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इससे पूरे प्रकरण पर संदेह उत्पन्न हो रहा था तो न्यायाधीश ने सोहनलाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए 9 दिसंबर को एसपी विनोद कुमार मीना को पेश होकर वस्तुस्थिति बताने को कहा था।

    एसपी द्वारा पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज के बाद जस्टिस ने आरोपी पक्ष के वकील द्वारा पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। इसमें आरोपित की पीठ पर वहीं बैग दिख रहा है। इस पर जस्टिस ने भी सवाल पूछा था कि पहले तो यह बताया जा रहा था कि सोहनलाल के पास बैग नहीं था।

    जस्टिस ने फिर देखे बस वाले सीसीटीवी फुटेज, पीठ पर टांग रखा था बैग

    एसपी विनोद कुमार मीना हाईकोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि केस फर्जी नहीं है आरोपित को बस से उतारते समय भी उसकी पीठ पर बैग टंगा हुआ था। इसके पक्ष में उन्होंने भी कुछ सीसीटीवी फुटेज पेश किए हैं। जिसमें सोहनलाल को अफीम देने वाला भी दिख रहा है। सोहनलाल ने पीठ पर बैग टांग रखा था। एसपी ने कोर्ट में माना कि केस पूरी तरह सही है पर उसकी प्रक्रिया में पुलिसकर्मियों ने कुछ गलतियां की हैं इसलिए तत्कालीन टीआई राजेंद्र पंवार, उनि संजय प्रतापसिंह, उनि साजिद मंसूरी, आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप जाट को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच एएसपी तेरसिंह बघेल को सौंपी गई है।