    MP के महू में शादी से पहले पकड़ा गया 2 क्विंटल गोमांस, बजरंग दल का हंगामा, सड़क जाम… गार्डन किया सील

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    इंदौर के महू में दो क्विंटल गोमांस मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मैरिज गार्डन में पकाने के लिए ले जाए जा रहे गोमांस को बरामद किया और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गोमांस तस्करी रोकने में नाकामी का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की।

    गोमांस को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते बजरंग दल कार्यकर्ता।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। महू में शादी समारोह में पकने के लिए लाया गया दो क्विंटल गोमांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना सोमवार की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मैरिज गार्डन में छापा मारकर गोमांस बरामद किया, हंगामा किया और फिर सिमरोल ब्रिज पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को रक्षा संपदा विभाग ने कार्रवाई करते हुए साईं नाथ गार्डन (गार्डन नंबर 62) को सील कर दिया।

    शादी में पकने वाला था गोमांस, बजरंग दल ने पकड़ा

    सोमवार को बजरंग दल को एक शादी कार्यक्रम के लिए गार्डन में गोमांस लाए जाने की सूचना मिली थी। यह सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता सिमरोल ब्रिज पर एकत्रित हो गए। इसी दौरान एक गाड़ी मैरिज गार्डन पहुंची, जहां तलाशी में अलग-अलग कट्टों में करीब 2 क्विंटल गोमांस मिला। गोमांस लेकर आए युवक अयान की कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी।

    जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची गोमांस जब्त करने के बाद पुलिस इसे लोडिंग वाहन में थाने भेजने लगी, तभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहन रोक लिया। उन्होंने गोमांस को सड़क पर रखकर करीब सवा घंटे तक सिमरोल ब्रिज जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    पुलिस पर लगाए आरोप

    कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महू पुलिस गोमांस तस्करी रोकने में नाकाम है। कई बार गाड़ियां पकड़ाईं, लेकिन मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने मैरिज गार्डन संचालक पर FIR दर्ज करने की मांग की। आश्वासन मिलने पर जाम खोला गया।

    रक्षा संपदा विभाग ने गार्डन किया सील

    घटना के अगले दिन मंगलवार को रक्षा संपदा अधिकारी प्रेम आनंद ने बताया कि गार्डन नंबर 62 बिना अनुमति अवैध रूप से संचालित हो रहा था, और शिकायत मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही।