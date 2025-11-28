महू में बैंक के बाहर 10 लाख की लूट, शराब दुकान कर्मचारी से नोटों से भरा बैग छीनकर लुटेरे फरार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से सटे महू में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को दिनदहाड़े लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के ड्रीमलैंड चौराहे पर स्थित निजी बैंक के बाहर कुछ अज्ञात बदमाश शराब दुकान के कर्मचारी से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 10 लाख रुपये थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शराब दुकान कर्मचारी हर्षित, गौरव और रौनक तीनों मानपुर निवासी शुक्रवार दोपहर रुपये निकालने के लिए बैंक में गए थे। तीनों ने बैंक से 10 लाख रुपये निकाले। जब वे बैंक से बाहर निकले, तभी दो बाइक सवार आए और उनके साथ ही रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए।