    महू में बैंक के बाहर 10 लाख की लूट, शराब दुकान कर्मचारी से नोटों से भरा बैग छीनकर लुटेरे फरार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    इंदौर के पास महू में एक निजी बैंक के बाहर दिनदहाड़े लूट हुई। शराब दुकान के कर्मचारी बैंक से 10 लाख रुपये निकालकर बाहर आ रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है।

    नोटों से भरा बैग छीनकर बाइक सवार लुटेरे फरार (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल।  प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से सटे महू में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को दिनदहाड़े लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के ड्रीमलैंड चौराहे पर स्थित निजी बैंक के बाहर कुछ अज्ञात बदमाश शराब दुकान के कर्मचारी से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 10 लाख रुपये थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए छानबीन शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार शराब दुकान कर्मचारी हर्षित, गौरव और रौनक तीनों मानपुर निवासी शुक्रवार दोपहर रुपये निकालने के लिए बैंक में गए थे। तीनों ने बैंक से 10 लाख रुपये निकाले। जब वे बैंक से बाहर निकले, तभी दो बाइक सवार आए और उनके साथ ही रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए।

    घटना के बाद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अपने ठेकेदार बद्री फौजी को दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राहुल शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं कुछ देर में एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है।