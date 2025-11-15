टैटू हटाने लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ा भारी, गलत इलाज से इंदौर की युवती का एयर होस्टेस बनने का सपना टूटा
इंदौर में एक युवती टैटू हटाने के लिए प्योरशेडो क्लीनिक गई, जहाँ गलत लेजर ट्रीटमेंट से उसका हाथ जल गया। ईशा जायसवाल नामक इस युवती का आरोप है कि क्लीनिक में उसे गलत तरीके से डॉक्टर बताकर इलाज किया गया। इस घटना के बाद, उसका एयर होस्टेस बनने का सपना खतरे में पड़ गया है। उसने पुलिस और सीएमएचओ ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के किए जा रहे इलाज का खामियाज़ा एक और युवती को भुगतना पड़ा है। एयर होस्टेस बनने का सपना लेकर एविएशन कोर्स कर रही ईशा जायसवाल टैटू हटवाने ओल्ड पलासिया स्थित प्योरशेडो क्लीनिक गई थीं, लेकिन यहां गलत लेजर ट्रीटमेंट के कारण उनका हाथ जल गया और त्वचा पर गंभीर छाले पड़ गए।
ईशा का आरोप है कि इलाज करने वाला युवक दीपक खुद को डॉक्टर बताता था, जबकि बाद में पता चला कि वह डॉक्टर नहीं था। ईशा ने करीब 10 सत्रों तक लेजर ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन सुधार की बजाय उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। तीन महीने में न टैटू हटा, न दर्द कम हुआ, बल्कि हाथ की त्वचा झुलस गई और मोटी रकम भी चुकानी पड़ी।
युवती ने बताया कि दीपक ने उन्हें डॉक्टर जानवी जैन से बात करवाकर भरोसा दिलाया था कि टैटू सुरक्षित तरीके से हटा दिया जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट फेल होने के बाद जब वह एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचीं, तो उन्हें बताया गया कि अब प्लास्टिक सर्जरी भी विकल्प नहीं बचा है।
ईशा ने सीएमएचओ ऑफिस और पुलिस प्रशासन को शिकायत दी है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। इसी क्लीनिक के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पूर्व कर्मचारी शीतल शर्मा ने आरोप लगाया था कि क्लीनिक संचालक ने उनसे 25 हजार रुपये लेकर यूके बोर्ड लंदन का सर्टिफिकेट देने का दावा किया, लेकिन न कोर्स कराया न सर्टिफिकेट दिया।
विशेषज्ञ की सलाह
त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय पंचोली का कहना है कि टैटू हटाना एक लंबी और तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें टैटू की उम्र, उपयोग की गई इंक और रंगों को समझना जरूरी है। उचित और सुरक्षित इलाज के लिए हमेशा प्रमाणित डर्मेटोलॉजिस्ट से ही परामर्श लेना चाहिए।
ऐसे करें टैटू हटवाने के लिए चयन
त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. संजय पंचोली ने कहा कि टैटू हटवाना एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि टैटू कितना पुराना है, कौन-सी इंक का उपयोग इसे बनवाने में किया गया है। कौन-सा कलर है। इसके लिए डर्मेटोलाजिस्ट को दिखाना चाहिए। डाक्टर से पूरी प्रक्रिया को समझना चाहिए, इसके बाद ही इलाज शुरू करवाना चाहिए।
इस मामले की जानकारी नहीं है, मैं इसे दिखवाता हूं। कार्यालय में बड़ी संख्या में शिकायत आती है, सभी पर जांच के बाद कार्रवाई की जाती है।
- डॉ. माधव हासानी, सीएमएचओ
टैटू हटवाने के संबंध में प्योरशेडो नाम के एक क्लीनिक की शिकायत हुई है। इस मामले में जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। अभी बयान ले लिए गए हैं।
- डॉ. शरद गुप्ता, अध्यक्ष, जांच कमेटी
मामले में सीएमएचओ कार्यालय और पुलिस अधिकारी को बयान दे चुकी हूं। शीतल शर्मा पहले हमारे यहां काम करती थी, शिकायतकर्ता ईशा उसकी रिश्तेदार है। जिस दीपक पर आरोप लगा रहे हैं, वह प्रशिक्षण के लिए आया था। यह पुराना मामला है, जिसकी शिकायत अब की गई है।
- डॉ. जानवी जैन, संचालक, प्योरशेडो क्लीनिक
मामले में दोनों पक्षों के बयान ले लिए गए हैं। इसकी जांच सीएमएचओ कार्यालय में हो रही है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -तुषार सिंह, एसीपी
