    खंडवा में मोरटक्का ब्रिज पर हादसा : हाईवा की टक्कर से कार नर्मदा नदी में गिरी; मछुआरों ने बचाई जान, हाईवा पुल से लटका

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    खंडवा जिले के मोरटक्का में इंदौर-ऐदलाबाद नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। हाईवा ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे वह नर्मदा नदी में गिर ...और पढ़ें

    कार को क्रेन की मदद से निकाला गया, हाईवा पुल से लटक गया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले में इंदौर–ऐदलाबाद नेशनल हाईवे पर मोरटक्का स्थित नर्मदा पुल पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चालक को झपकी आने से बेकाबू हुए एक हाईवा ने पहले एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे नर्मदा नदी में जा गिरी। वहीं, पीछे से आ रही एक अन्य कार भी हाईवा की चपेट में आ गई, जिसमें सवार तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवा पुल की रेलिंग तोड़कर आधा लटक गया, जिससे पुल पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईवा में लदा था राखड़

    घटना रविवार रात करीब एक बजे की है। राखड़ से भरा हाईवा इंदौर से खंडवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान इंदौर से खंडवा जा रहे 25 वर्षीय संजय पुत्र फूलचंद दंगोड़े, निवासी मोहन अटूट की कार को हाईवा चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार उछलकर सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी।

    पीछे से टकराई कार

    हादसे के वक्त मौके पर मौजूद मछुआरों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं, पीछे से आ रही छनेरा के फीलगुड चौराहा निवासी 25 वर्षीय सचिन पुत्र शिवनारायण मीणा की कार भी हाईवा से टकरा गई, जिसमें सवार तीन लोग घायल हो गए। हाईवा चालक को झपकी आने की वजह से यह हादसा होने की आशंका है।

    पुलिस ने बहाल कराया यातायात

    सूचना मिलते ही मोरटक्का चौकी पुलिस, बड़वाह पुलिस और स्थानीय नाविक मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी में गिरी कार को बाहर निकाला गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुल पर यातायात बहाल किया जा सका।

    भारी वाहनों से हो रहे हादसे

    गौरतलब है कि नर्मदा पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर संभाग आयुक्त द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन हाईवे निर्माण के लिए राखड़ और अन्य सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों को छूट दी गई है। इसी कारण इस पुल पर आए दिन हादसे हो रहे हैं।

    मोरटक्का चौकी प्रभारी लखन डावर ने बताया कि हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए हैं और अब हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई है।